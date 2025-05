Ferrari, da Imola segnali di speranza. Ma le Mc Laren restano lontane

La Formula 1 attraversa l’Oceano ma da Miami a Imola cambia poco.

Sono sempre le Mc Laren a dominare con distacchi importanti. Alle spalle di Piastri e Norris c’è però un equilibrio che fa ben sperare la Ferrari. Le Rosse (che sono finalmente tornate al look classico dopo l’obrobrio visto negli States per motivi di sponsor) hanno dimostrato un buon passo gara anche se il sesto tempo di Leclerc e l’undicesimo Hamilton non possono far fare salti di gioia a Vasseur e al popolo ferrarista.

Leclerc, che è tornato dopo la breve indisposizione degli ultimi giorni, ha portato in pista le novità del Cavallino: una nuova ala posteriore e novità al retrotreno per dare più assetto alla SF-25. Positiva la simulazione del passo gara ma resta da vedere come saranno i tempi in qualifica. Partire davanti a Imola è fondamentale perché i sorpassi sono molto difficili. Il venerdì però ha messo in mostra che c’è un team che fa corsa a sé, la Mc Laren appunto, e tutti gli altri che inseguono più o meno allo stesso livello. Hamilton ha chiuso all’undicesimo posto terminando dietro anche alle due Williams, confermando tutte le sue difficoltà nell’adattamento alla macchina.

I distacchi però sono minimi e servirà una grande prestazione di Leclerc ed Hamilton nelle prove ufficiali per conquistare almeno un posto nella seconda fila e sperare così di poter conquistare il gradino più basso del podio, l’unico per il quale sembra possibile lottare visto il dominio Mc Laren.

Con le Rosse a contendersi i posti dietro Piastri e Norris ci saranno la Mercedes, la Red Bull e pure l’Alpine di Gasly sorprendentemente terzo. A pochi chilometri da Maranello gli amanti delle Rosse si aspettano finalmente una domenica da protagonisti.