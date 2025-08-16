Federico Chiesa: entra, segna e fa vincere il Liverpool

Federico Chiesa ci ha messo un po’ di tempo e tanto lavoro, ma finalmente si è preso la sua rivincita. Un gol ad Anfield con la maglia del Liverpool in Premier League non l’aveva mai segnato, venerdì sera nella prima giornata della Premier League l’ex juventino è stato mandato in campo da Slot dopo che il Bournemouth aveva recuperato due gol ai campioni d’Inghilterra. Federico è entrato col fuoco dentro, ha iniziato a pressare come un pazzo e poi su un cross di Salah deviato dalla difesa ha trovato il colpo vincente con un destro al volo. La corsa sotto la “Kop” la sognava dal primo giorno in cui aveva deciso di giocare in una delle quadre più titolate del Regno Unito e finalmente quel momento è arrivato. Gol decisivo e poi nel finale il 4-2 di Salah a suggellare la prima vittoria dei campioni d’Inghilterra.

Per la felicità di Gattuso

Chiesa a Liverpool si è sentito a lungo emarginato. Dopo pochi mesi dal suo arrivo l’allenatore Arne Slot aveva spiegato che non lo faceva giocare perchè fisicamente non era all’altezza della Premier. Ma come, proprio lui che con la sua corsa e la sua forza fisica aveva spinto l’Italia di Mancini alla vittoria nell’Europeo arrivata dopo la vittoria in finale con l’Inghilterra?. Nessuna polemica e nessuna intenzione di lasciare il Liverpool, nonostante le voci di mercato che parlavano della possibilità di un suo trasferimento all’Atalanta, alla Roma o al Napoli. Lui non ci ha mai pensato, l’unica cosa che gli interessava dimostrare era di essere ancora un grande giocatore e di poter essere utile al LIverpool. Adesso Slot sa che può puntare su Chiesa e in un attacco rinforzato dall’arrivo di Ekitike, ma che ha perso Nunes, Luis Diaz e il povero Diogo Jota per Federico ci possono essere molte più chances. E’ una buona notizia anche per il c.t. azzurro Rino Gattuso che tra poche settimane dovrà diramare le convocazioni per le partite di qualificazione al Mondiale. Rino non ha mai chiuso la porta a Chiesa, a patto che fosse più utilizzato. Questo gol può essere l’inizio di una nuova storia per un giocatore che ha avuto tanti infortuni importanti, ma che a 27 anni può ancora dare tanto al Liverpool e soprattutto alla nostra Nazionale che ha bisogno di talenti di questo livello.

La dedica a Diogo Joto

Dopo la partita Chiesa ha dedicato il gol a Diogo Jota, il suo compagno di squadra morto tragicamente in un incidente stradale: “Da lassù Diogo mi ha aiutato a spingere dentro quel pallone. Voglio credere sia andata così. Il mio futuro? Gioco in una delle squadre più forti al mondo, sono felice qua”.