F1, Leclerc si arrende solo a Norris. Finalmente Ferrari sul podio

Deve averci perso il sonno Charles Leclerc per capire dove provare a passare le Mc Laren, negli ultimi giri del Gran Premio di Montecarlo è rimasto attaccato alla macchina arancione di Norris. Leclerc ha dimostrato di non volersi accontentare del secondo posto e le due macchine quasi si toccavano tanto erano vicine. Ma la Mc Laren resiste e alla fine Leclerc deve accontentarsi del secondo posto e di un week-end strepitoso

Le nuove regole con l’obbligo di due pit-stop vivacizzano la prima parte del Gran Premio di Monaco, ma poi da metà gara in poi tutto si ricompone con le posizioni di partenza, i tempi che hanno composto la griglia non vengono sconvolti perchè sorpassare è quasi impossibile e chi anticipa i pit stop alla fine non ottiene vantaggi o comunque minimi. Leclerc in partenza prova a sorprendere Norris, ma la Mc Laren alla prima curva è davanti e per il monegasco comincia la frustrante rincorsa. Finte dei meccanici, speranze di safety-car ma alla fine le due Mc Laren dominano con Leclerc in mezzo e Verstappen che prova a inserirsi. Anche Hamilton prova a recuperare qualche posizione e ci riesce ma senza mai avvicinarsi ai primi. Lo svolgimento della gara conferma che la frustrazione di Leclerc di sabato per non aver ottenuto la pole-position che a Montecarlo è quasi sempre decisiva era motivata. Charles sa bene che nel gran premio di casa sua, dove lui ha vinto l’anno scorso, partire davanti a tutti è un vantaggio notevole. E’ un gioco di squadra, stavolta le strategie dei team sono sempre indirizzate sui due piloti, persino Norris e Piastri che sono in lotta per il titolo si aiutano. Verstappen invece decide di ritardare il secondo pit-stop sperando nella safety-car o nella bandiera rossa perchè a Montecarlo può succedere di tutto fino all’ultimo giro.