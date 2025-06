Ecco perché i Los Angeles Lakers valgono dieci miliardi di dollari

I Los Angeles Lakers, una delle franchigie più leggendarie della NBA, sono stati venduti per la cifra record di 10 miliardi di dollari.

A rilevare la quota di maggioranza è Mark Walter, ceo del colosso finanziario Guggenheim Partners (325 miliardi di asset), già proprietario dei Los Angeles Dodgers, delle Sparks WNBA, della nuova scuderia Cadillac in Formula 1 e con interessi anche nella Billie Jean King Cup e nell’hockey femminile. Con 17 titoli NBA all’attivo, i Lakers diventano la squadra sportiva più costosa della storia Usa, superando il precedente primato dei Boston Celtics, venduti nel marzo 2025 per 6,1 miliardi a un consorzio guidato da Bill Chisholm.

Questa operazione segna la fine di un’era per i Lakers: la famiglia Buss, che aveva acquistato la franchigia nel 1979 per 67,5 milioni di dollari, cede il controllo dopo 45 anni di gestione. L’accordo originale includeva anche lo storico Chrysler Building di New York. Da allora, sotto la guida di Jerry Buss, i Lakers hanno costruito una delle dinastie più vincenti e glamour della storia dello sport americano, attraversando l’epoca dello “Showtime” con Magic Johnson, fino ai successi con Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Phil Jackson e, più recentemente, LeBron James, protagonista dell’anello vinto nella “bolla” del 2020. Walter, che ha un patrimonio stimato in 12,5 miliardi di dollari secondo il Bloomberg Billionaires Index, era già entrato nella proprietà dei Lakers nel 2021, acquisendo una quota di minoranza con diritto di prelazione in caso di vendita del controllo. Ora ha esercitato questa clausola per diventare proprietario di una delle icone globali dello sport.

A benedire la cessione è stato Magic Johnson, leggenda Lakers e socio in affari di Walter, che ha scritto su X: “Jeanie Buss ha fatto un lavoro straordinario nel chiudere un affare incredibile. Mark Walter è la persona perfetta per portare avanti l’eredità dei Lakers. Ha vinto due World Series e 11 titoli divisionali con i Dodgers. È guidato dall’eccellenza, mette il cuore in tutto ciò che fa. I tifosi dei Lakers devono essere entusiasti: continuerà la tradizione vincente della squadra”.

I Lakers sono sempre stati un punto di riferimento per tutte le star di Hollywood, il loro fascino non si è mai spento, anzi è cresciuto a dismisura: se nei primi anni della gestione Buss il Forum di Los Angeles era quello dove si vedevano le celebrità di Hollywood, la CryptoCom Arena costruita nel 1999 nel cuore di Downtown resta un punto di riferimento per lo star system di Hollywood e la casa di quello che è uno dei marchi sportivi più famosi del mondo. E’ tutto questo che Walter sta comprando, è tutto questo che vale dieci miliardi di dollari.