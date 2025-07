Cristiano Ronaldo sempre più ricco: guadagna 7 euro al secondo

Crede talmente nel calcio arabo da aver acquistato il 15 % delle azioni dell’Al Nassr. Ci crede talmente tanto che nei prossimi due anni Cristiano Ronaldo guadagnerà duecento milioni di euro a stagione fino al 2027. Una cifra enorme, ma fa più effetto se la dividiamo così: il nuovo contratto che ha appena rinnovato gli porterà 16 milioni di euro al mese che sono 4 milioni a settimana, 600.000 al giorno, 25.000 all’ora, 413 al minuto, 7 al secondo. “Solo chi non ha mai giocato qua o chi non capisce niente di calcio dice che il campionato saudita non è tra i primi cinque al mondo. Credo fortemente nel progetto, è per questo che sono rimasto qui”. Si, va bene il progetto. Anche ma non solo, viste le cifre che vi abbiamo raccontato, ma la torta è ancora più grande di quello che sembra.

I benefit

Oltre alla cifra faraonica il club garantirà numerosi benefit al portoghese: tre autisti, quattro governanti, due cuochi, tre giardinieri e quattro addetti alla sicurezza. Mentre per quanto riguarda i bonus sportivi Ronaldo guadagnerà 93.000 euro per ogni gol, 46.000 per ogni assist, 10 milioni in caso di vittoria del campionato, 5 se riuscirà a conquistare la Scarpa d’oro e 8 se l’Al Nassr dovesse trionfare nella Champions asiatica. Infine, grazie a varie sponsorizzazioni con aziende arabe il portoghese si porterà a casa altri 70 milioni. E in caso il giocatore avesse bisogno di spostarsi rapidamente potrà utilizzare un jet privato con un tetto di 5 milioni di spesa, ovviamente coperti dall’Al Nassr.

Il futuro è il Mondiale 2026

A febbraio del 2026 Cristiano Ronaldo compirà 41 anni, un’età nella quale è difficile vedere un calciatore ancora in grado di fare la differenza come il portoghese. La sua maniacale gestione del corpo lo ha portato a resistere ai massimi livelli tanto che quest’anno si è tolto anche la soddisfazione di vincere la Nations League con la maglia del Portogallo, di cui è ovviamente capitano. Il prossimo appuntamento è il Mondiale del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. E poi? E il Mondiale del 2030 in Spagna, Portogallo e Marocco? “Non si sa mai, due anni fa non avrei mai pensato di giocare in Arabia Saudita, ma la vita è piena di sorprese quindi non si sa cosa succederà. Vivo la mia vita nel presente, non prendo decisioni in base al futuro. Vivo il presente e il presente è buono, è luminoso”. E anche molto ricco.