Continua il calvario di Alcaraz “Costretto a saltare Wimbledon”

Il calvario di Carlos Alcaraz continua. L’ex numero uno al mondo che ha già dovuto rinunciare ai tornei di Roma e Parigi per un infortunio al polso capitato durante il torneo di Barcellona (subito dopo il ko a Montecarlo) non parteciperà al più importante torneo della stagione, quello sull’erba di Wimbledon. Alcaraz lo ha annunciato in un post su Instagram nel quale spiega che dovrà rinunciare anche al torneo del Queen’s che anticipa proprio quello londinese. “La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare e per questo devo rinunciare al tour sull’erba a Queen’s e Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno tantissimo. Continuiamo a lavorare per tornare il prima possibile!”.

Ancora fasciato

È stato pubblicato di recente un video di Alcaraz per uno sponsor, la catena di tecnofinanza Ant International, in cui si annunciava il nuovo ruolo dello spagnolo come ambasciatore globale del marchio. Un classico spot promozionale, con frammenti di azioni in campo del giocatore e qualche sua parola. A rubare l’occhio è però il polso destro di Carlitos, ancora protetto dal tutore come nei giorni immediatamente successivi all’infortunio. Una situazione che aveva fatto interrogare sulla data del suo rientro, che ora slitta ancora.