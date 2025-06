Coni, Buonfiglio vince facilmente con la benedizione di Malagò

Ha vinto al primo tentativo: 47 voti contro i 34 di Luca Pancalli. Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente del Coni. Succede a Giovanni Malagò. Zero voti per Franco Carraro e tutti gli altri candidati (ne erano rimasti sei in corsa). Un testa a testa fino a metà dello spoglio, poi è arrivato l’allungo di Buonfiglio, salutato da un applauso dell’assemblea riunita nella palestra del Centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa nel momento in cui ha superato la fatidica quota 41, la maggioranza assoluta degli 81 votanti. Tutti presenti i grandi elettori. Durante le dichiarazioni di voto, Carraro aveva già invitato a votare “per Buonfiglio o Pancalli”. Il nuovo numero uno dello sport italiano, nel suo discorso subito dopo l’elezione, oltre a ringraziare tutti ha voluto rendere omaggio all’altro candidato, Luca Pancalli, sottolineando “la correttezza dell’altro competitor. A lui va il mio più affettuoso saluto”. E’ anche la vittoria di Malagò, che aveva indicato in Buonfiglio il successore ideale dopo che gli era stato negato il terzo mandato e le polemiche con

Napoletano di Posillipo

Nato a Napoli (a Posillipo), è cresciuto a Milano. Ha 74 anni e negli ultimi venti è stato presidente della Federazione Italiana Canoa e Kayak e membro della Giunta. Ha anche ricoperto la carica di vicepresidente del Comitato Olimpico dal 2013 al 2018. Da giovane è stato, dal 1968 al 1980, un canoista di buon livello: più volte campione d’Italia, ha preso parte a cinque Mondiali e alle Olimpiadi di Montreal 1976, dove fu eliminato nelle batterie di ripescaggio. Prima di lavorare al Coni, ha avuto una lunga esperienza bancaria a vari livelli. Contemporaneamente è stato anche presidente del Comitato organizzatore dei Mondali e degli Europei di velocità a Milano, i primi nel 1999, i secondi nel 2003. Già premiato con la Stella d’Oro nel 2020, nel 2023 è stato insignito con il Collare d’oro del Coni, la più alta onorificenza in ambito sportivo. Nel 1998 è stato insignito del titolo di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica.

Abodi si complimenta

“Congratulazioni a Luciano Buonfiglio”: Andrea Abodi, ministro dello sport, manda il suo messaggio al neoeletto presidente del Coni che “raccoglie il testimone dal presidente uscente Giovanni Malagò che ringrazio per i suoi intensi e proficui dodici anni alla guida di un Coni vincente”. Buonfiglio ha una visione internazionale del ruolo di presidente del Coni e nel discorso da presidente ha mandato un segnale di unione e collaborazione tra tutte le parti. Ma proprio con Abodi e con Sport e Salute vanno chiariti alcuni aspetti sull’autonomia dello sport, che Buonfiglio (come Malagò) rivendica ma sul quale non sembra esserci sintonia con il ministro.