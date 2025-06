Carlo Ancelotti, buona la prima col Brasile

Il primo passo è già fatto, Carlo Ancelotti festeggia il suo compleanno con una vittoria sul Paraguay grazie a un gol di Vinicius (suo giocatore al Real Madrid) e il Brasile con due giorni di anticipo si qualifica al Mondiale 2026. Dopo il pareggio con l’Ecuador arriva la prima vittoria della nuova avventura nell’esordio davanti ai tifosi brasiliani allo stadio Corinthians di San Paolo dove Ancelotti è stato accolto da molti striscioni di benvenuto. Il modo migliore per soffiare sulle 66 candeline.

Rispetto alla prima partita si è visto un Brasile più equilibrato che parte con il 4-4-2 in fase difensiva per poi diventare un 4-2-4 quando attacca, con Casemiro e Bruno Guimaraes davanti alla difesa ad assicurare copertura e gli esterni alti Raphinha e Martinelli a coprire tutta la fascia. Un gol alla fine del primo tempo e poi il Brasile ha controllato la partita senza problemi.

Quando a fine partita i giornalisti brasiliani hanno sottolineato la ritrovata solidità difensiva del Brasile, Ancelotti ha riposto con una battuta: «Bè, sono italiano… Casemiro e Bruno Guimaraes hanno fatto molto bene. Sono soddisfatto». E poi apre a Neymar: «Ci è venuto a trovare in albergo prima della partita, Neymar può giocare in qualsiasi parte del campo». Superato il primo passo, ora Ancelotti andrà negli Stati Uniti a seguire il Mondiale per club: «Ci sono una settantina di giocatori da osservare in vista del Mondiale 2026, non abbiamo ancora una lista definitiva di 25-26 giocatori».