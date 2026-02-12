Brignone strepitoso oro in SuperG “Non pensavo di poter vincere”

La giornata perfetta sull’Olympia delle Tofane. E’ il giorno di Federica Brignone che vince l’oro nel Super G alle Olimpiadi di Milano Cortina sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Deborah Compagnoni. Un’impresa incredibile dopo l’infortunio di dieci mesi, la prova di una grande campionessa che chiude il cerchio magico, dopo la vittoria della coppa del Mondo nel 2025 ecco l’oro olimpico. Quando sale sul podio un raggio di sole squarcia finalmente le nubi sopra Cortina, mentre le frecce tricolori in cielo ricamano il verde, il bianco e il rosso. E Federica ride perchè è il giorno più bello della sua vita, il giorno dell’oro olimpico, quello che tutte le atlete sognano sin dal primo giorno in cui iniziano a gareggiare.

La leggerezza della fuoriclasse

“Ho pensato a sciare, a fare il massimo, ma non pensavo di poter vincere, o la va o la spacca mi sono detta. Campionessa olimpica? Mai nella vita me lo sarei aspettata, è qualcosa di speciale. Ce l’ho fatta perché non mi mancava, sapevo che era qualcosa di più, ero tranquilla, mi valutavo outsider, sapevo di aver già fatto tanto”. Le prime parole da olimpionica di Fede Brignone. Ha disputato una gara con qualche errore, ma non ha mai perso la linea giusta e ha sciato come sa fare lei, quasi che non sentisse le pressioni. Non era una gara facile, disegnata con tante trappole dall’allenatore norvegese, trappole che hanno mandato fuori pista cinque delle prime nove atlete scese, compresa Sofia Goggia. Nessuno ha disegnato i curvoni in velocità come Fede, sicura dove Aicher e Weidle sono uscite, imprendibile come se non avesse smesso un secondo di sciare.

I suoi record

Brignone ha vinto davanti alla francese Miradoli e alla svizzera Cornelia Huetter. Quinto posto per Laura Pirovano (a 76 centesimi), mentre Elena Curtoni è settima a 77/100. A 35 anni Federica Brignone completa la collezione olimpica di medaglie dopo l’argento in gigante e il bronzo in combinata a Pechino e l’altro bronzo in gigante a PyeongChang. Il tutto in una carriera incredibile: 2 ori (combinata 2023, gigante 2025) e 3 argenti mondiali, 2 Coppe del Mondo generali, 5 di specialità e 37 successi in Coppa del mondo. E’ l’atleta più anziana della storia dello sci ad aver vinto l’oro alle Olimpiadi.