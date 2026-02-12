Domorental mappa le Pmi ad alto potenziale



Il tessuto manifatturiero italiano mantiene una base produttiva complessivamente solida, ma opera in un contesto di credito bancario più restrittivo. Nel biennio 2024–2025, secondo la Banca d’Italia, il credito alle imprese ha evidenziato una dinamica stagnante, accompagnata da un irrigidimento dei criteri di concessione, in particolare per le piccole e medie imprese. In questo quadro prende avvio il Programma PMI ad Alto Potenziale, iniziativa di osservazione e analisi territoriale promossa da Domorental, società milanese specializzata in soluzioni di noleggio operativo e modelli asset-light. L’iniziativa interessa alcune delle principali aree manifatturiere del Paese – Brescia, Modena, Verona, Vicenza, Bergamo, Ancona e Salerno – con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione del tessuto imprenditoriale locale e il rapporto tra struttura industriale, liquidità e scelte di investimento. Dalle analisi condotte da Domorental su oltre 5 mila aziende nelle province coinvolte dal Programma PMI ad Alto Potenziale si evidenzia un aumento significativo delle poste di “godimento beni di terzi” nei bilanci 2024 rispetto al 2023, riconducibili a forme di utilizzo di beni strumentali tramite contratti di terzi. Tali poste risultano in aumento su base annua tra il 18% e il 22%, segnalando una crescente attenzione alla flessibilità finanziaria e all’ottimizzazione dell’impiego degli asset. Il percorso di analisi si concluderà con un momento di riconoscimento pubblico delle realtà che emergeranno per solidità economica, visione industriale e capacità di interpretare in modo evoluto i modelli di investimento, nell’ambito del Servitization & Sustainability Excellence Award 2026. Il primo appuntamento è previsto a Brescia, a marzo, e sarà accompagnato da un evento riservato di networking tra imprenditori, investitori e top manager dei territori coinvolti. «Nei principali distretti industriali italiani» commenta Claudio Mombelli, ceo di Domorental (nella foto), «osserviamo imprese solide e patrimonializzate, che oggi si confrontano con un contesto di credito più selettivo e con una maggiore incertezza macroeconomica. In questo scenario diventa sempre più rilevante leggere con attenzione l’evoluzione dei modelli di investimento delle Pmi e la capacità di adattare gli strumenti finanziari ai cicli industriali».