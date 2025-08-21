Boniface, un talento da riaccendere: gran tecnica, carattere difficile e tanti infortuni

Nè Hojilund nè Vlahovic, alla fine il Milan ha scelto di puntare sulla voglia di riscatto di Victor Boniface, attaccante nigeriano di 24 anni, dotato di grande tecnica che il club rossonero preleva dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto per 25 milioni più bonus, un’operazione che non impegna il club dal punto di vista economico perchè se Boniface non dovesse convincere Allegri, il Milan farebbe decadere il diritto di riscatto.

Tecnica e carattere

Al nigeriano non manca sicuramente la tecnica e la capacità d fare gol anche trovando soluzioni imprevedibili in area di rigore, ma le ultime stagioni per lui al Leverkusen sono state complicate, soprattutto l’ultima. A gennaio Boniface si era convinto di andare a giocare in Arabia Saudita visto il contratto generosissimo che gli era stato offerto dall’Al Nassr. Il mancato trasferimento lo ha deluso e di fatto estromesso dalla squadra. Certi comportamenti con i compagni di squadra e il rapporto con il tecnico Xabi Alonso ormai compromesso lo hanno di fatto escluso dalla stagione. Insomma un tipo dal carattere difficile e Allegri dovrà cercare di rimotivarlo al massimo ma anche di rimetterlo a posto dal punto di vista fisico perchè il giocatore è apparso un po’ appesantito.

Infortuni precedenti

L’altro aspetto che sui social ha scatenato la reazione negativa dei tifosi rossoneri è il numero di infortuni già subiti da Boniface nella sua carriera. L’attaccante nel periodo in cui giocava con il Bodoe Glimt ha avuto per due volte la rottura del crociato (marzo 2019 e novembre 2020) ma poi ha recuperato completamente la forma, poi c’è stata l’ultima disgraziata stagione nella quale si è fermato due volte per infortuni muscolari alla coscia e agli adduttori. La sua stagione migliore resta quella della vittoria della Bundesliga 2024-2025 nella quale Boniface era stato uno dei protagonisti assoluti del trionfo della squadra di Xabi Alonso con 21 gol e 10 assist. Allora era sembrato un giocatore devastante in grado di trascinare la propria squadra, tocca ad Allegri riportarlo a quei livelli.