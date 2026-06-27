sabato 27 giugno 2026

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Attualità » Sport » Austria, un giallo la pole di Russell. Leclerc beffato, Hamilton terzo

Austria, un giallo la pole di Russell. Leclerc beffato, Hamilton terzo

Austria, un giallo la pole di Russell. Leclerc beffato, Hamilton terzo
epa13069062 First placed Mercedes driver George Russell (C) of Britain, second placed Scuderia Ferrari driver Charles Leclerc (L) of Monaco and third placed Scuderia Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain after the Qualifying for the Formula One Austrian Grand Prix, at the Red Bull Ring race track in Spielberg, Austria, 27 June 2026. The 2026 Formula 1 Austrian Grand Prix will be held on 28 June. EPA/ANNA SZILAGYI
Alberto Rivaroli
Alberto Rivaroli
– Lettura: 2 minuti
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

L’inglese fa il miglior tempo mentre viene esposta la bandiera gialla per l’incidente di Verstappen, ma la Fia dà ragione alla Mercedes. Ferrari comunque competitive, Antonelli quarto

La griglia di partenza del gran premio d’Austria si decide in pochi secondi con una serie di colpi di scena. Volano le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton andando a ottenere i primi due tempi mentre Max Verstappen prova a superarli, l’olandese con un ottimo tempo va fuori strada e scatta subito la bandiera gialla: Kimi Antonelli alza il piede dall’acceleratore e resta così al quarto posto, George Russell lo fa per un attimo ma poi conclude il giro e beffa le Ferrari convinte di una prima fila tutta rossa. La Federazione conferma subito il risultato dando a Russell la pole position per il gran premio di domani, ma le immagini di Sky Sport dimostrano che nel momento dell’incidente a Verstappen era stata esposta doppia bandiera gialla, che da regolamento invita i piloti a decelerare fino a poter fermare la macchina. Resta il dubbio sulla squalifica non comminata a Russell, ma gli ultimi minuti delle prove confermano che la Ferrari adesso è molto vicina alle Mercedes e la lotta per il titolo mondiale piloti è più che mai aperta. In prima fila Russell e Leclerc, dietro Hamilton e Antonelli come dire i gregari davanti ai piloti che guidano la classifica. Ma questa può essere anche l’occasione per riportare in alto l’inglese della Mercedes e il monegasco della Ferrari. Per la Mercedes è l’ottava (su otto) pole position della stagione, ma è stata sicuramente la più difficile da conquistare

© Riproduzione Riservata
, , , , , , ,