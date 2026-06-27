Austria, un giallo la pole di Russell. Leclerc beffato, Hamilton terzo

La griglia di partenza del gran premio d’Austria si decide in pochi secondi con una serie di colpi di scena. Volano le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton andando a ottenere i primi due tempi mentre Max Verstappen prova a superarli, l’olandese con un ottimo tempo va fuori strada e scatta subito la bandiera gialla: Kimi Antonelli alza il piede dall’acceleratore e resta così al quarto posto, George Russell lo fa per un attimo ma poi conclude il giro e beffa le Ferrari convinte di una prima fila tutta rossa. La Federazione conferma subito il risultato dando a Russell la pole position per il gran premio di domani, ma le immagini di Sky Sport dimostrano che nel momento dell’incidente a Verstappen era stata esposta doppia bandiera gialla, che da regolamento invita i piloti a decelerare fino a poter fermare la macchina. Resta il dubbio sulla squalifica non comminata a Russell, ma gli ultimi minuti delle prove confermano che la Ferrari adesso è molto vicina alle Mercedes e la lotta per il titolo mondiale piloti è più che mai aperta. In prima fila Russell e Leclerc, dietro Hamilton e Antonelli come dire i gregari davanti ai piloti che guidano la classifica. Ma questa può essere anche l’occasione per riportare in alto l’inglese della Mercedes e il monegasco della Ferrari. Per la Mercedes è l’ottava (su otto) pole position della stagione, ma è stata sicuramente la più difficile da conquistare