Limulus polyphemus: il “granchio” dal sangue blu fondamentale per la medicina

Il sangue di un antichissimo artropode marino è la base per i test di controllo di numerosi farmaci e dispositivi medici. Ecco perché il granchio a ferro di cavallo è ancora cruciale per la medicina

Qual è il trade d’union tra un artropode marino e i più comuni dispositivi medici? La risposta, ovvero il suo sangue, è per certi versi più “oscura” della domanda.

Eppure il sangue del Limulus polyphemus, noto anche come “granchio a ferro di cavallo”, è fondamentale per la moderna medicina, funzionando come strumento diagnostico imprescindibile per verificare l’assenza di contaminazione batterica in farmaci iniettabili, apparecchiature mediche e vaccini.

L’unicità del granchio a ferro di cavallo

Partiamo col definire cosa sia esattamente questa preziosissima (e costosissima) risorsa della bio-tecnologia medica.

A dispetto del nome con cui è comunemente noto, il granchio a ferro di cavallo non è un crostaceo, ma un chelicerato, ovvero un animale strettamente più affine a ragni e scorpioni che ai veri granchi.

Altra sua unicità, oltre al sangue, è la sua “durevolezza”. Viene spesso definito un “fossile vivente”, perché è un animale che si è mantenuto quasi invariato per circa 450 milioni di anni, sopravvivendo a diverse ere geologiche.

Il suo habitat si trova principalmente lungo la costa atlantica del Nord America, dal Maine fino alla Florida e nel Golfo del Messico. Predilige fondali marini poco profondi, sabbiosi o fangosi e si nutre di molluschi, vermi e altri piccoli organismi bentonici.

Sangue blu

Arriviamo però alla sua caratteristica principale, che lo rende un animale unico e importantissimo per la medicina umana: il sangue blu.

La tonalità “nobile” di questo fluido vitale è dovuta all’emocianina, una proteina respiratoria che, a differenza dell’emoglobina umana che utilizza il ferro, si serve del rame per legare e trasportare l’ossigeno.

È proprio l’ossidazione del rame a conferire al sangue del granchio a ferro di cavallo la sua caratteristica colorazione blu quando viene a contatto con l’aria.

Tuttavia, ciò che rende questo sangue prezioso non è il suo colore, ma una componente cellulare al suo interno: gli amebociti. Si tratta di cellule immunitarie estremamente sensibili alle endotossine (o lipopolisaccaridi, LPS), molecole presenti sulla parete cellulare dei batteri Gram-negativi.

Quando gli amebociti entrano in contatto con queste tossine, innescano una reazione di coagulazione istantanea, intrappolando i batteri in un gel protettivo per prevenire l’infezione.

Questa reazione di difesa naturale è stata riprodotta in laboratorio, dando vita al LAL (Limulus Amebocyte Lysate), un reagente diagnostico di fondamentale importanza. Dal sangue del granchio a ferro di cavallo viene prelevato e lavorato un estratto acquoso ottenuto specificamente dagli amebociti in esso contenuti.

Esso viene quindi utilizzato nel test LAL, che è oggi lo standard globale per verificare l’assenza di contaminazione batterica in una vasta gamma di prodotti destinati alla salute umana.

Ogni anno, il test LAL viene utilizzato in milioni di controlli di qualità in tutto il mondo per verificare la sicurezza di vaccini, farmaci iniettabili, dispositivi medici impiantabili (come pacemaker e protesi) e soluzioni endovenose

La raccolta del sangue

La raccolta del sangue blu, nota come “sanguinamento“, è un processo regolamentato che mira a massimizzare la sopravvivenza degli animali. I granchi vengono prelevati manualmente dalle spiagge o tramite reti a strascico durante la stagione riproduttiva e trasportati in strutture specializzate.

Qui, solo gli esemplari sani vengono selezionati; il personale pratica un prelievo tramite un ago sterile inserito in una membrana articolare vicino alla base della coda, lasciando fuoriuscire il sangue per gravità.

Ogni granchio può fornire una quantità di sangue che varia a seconda delle procedure, ma generalmente non supera il 30% del volume totale. Dopo il prelievo, gli animali vengono rimessi in mare.

Nonostante le normative impongano il rilascio in vita, il processo non è privo di conseguenze. Si stima che una percentuale compresa tra il 15% e il 30% dei granchi non sopravviva a causa dello stress e del prelievo.

Inoltre, anche gli esemplari che sopravvivono possono mostrare deficit comportamentali, come una ridotta attività di accoppiamento nelle settimane successive al rilascio.

L’alternativa

Questi impatti, combinati con la perdita di habitat e il prelievo per altri usi, hanno portato a un significativo declino delle popolazioni, tanto che la specie è oggi considerata “a rischio” in molte aree del suo areale.

Fortunatamente, la scienza ha sviluppato delle alternative valide per ridurre la dipendenza da questa risorsa animale. La soluzione principale è il Fattore C ricombinante (rFC), una proteina prodotta in laboratorio tramite ingegneria genetica che replica il meccanismo di attivazione del test LAL senza utilizzare sangue di granchio.

Sebbene la transizione richieda tempo e validazioni, l’adozione su larga scala di queste tecnologie rappresenta la via più promettente per garantire un futuro sostenibile sia alla moderna medicina che a questo antico “fossile vivente”.