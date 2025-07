Sostenibilità: dal 9 all’11 luglio South Innovation Forum in Calabria, ospiti Tajani e Gentiloni

Si terrà dal 9 all’11 luglio nell’Azienda Agricola Costantino a Maida (Catanzaro) la nuova edizione di Global South Innovation, il forum internazionale promosso da Entopan Smart Networks & Strategies in collaborazione con Harmonic Innovation Group, Deloitte, Gruppo Ferraro, Tech4You, eFM, EBRAINS-Italy, Impatta.

L’edizione di quest’anno, patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Regione Calabria, ha per tema «Verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile: alla frontiera tra passato e futuro, umanesimo e innovazione nell’epoca delle grandi sfide di transizione».

Apre i lavori Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, e li chiude Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio e Commissario europeo per gli affari economici e monetari. Insieme a loro interverranno anche il presidente della Regione Calabria nonché presidente della Commissione Intermediterranea Roberto Occhiuto, i due ex Ministri Francesco Profumo ed Enrico Giovannini, la Vice Ministro agli Interni Wanda Ferro, il Presidente dell’Assemblea Parlamentare Mediterranea Giulio Centemero, gli Ambasciatori del Barhein e dell’India e figure del mondo della cultura e dell’economia come Luca Meldolesi, Alessandro Aresu, Lucio Caracciolo, Alec Ross e Maurice Aymard, storico francese allievo di Fernand Braudel.

Completano il parterre, amministratori delegati di banche, fondi di investimento e grandi player. Tra questi l’AD di Deloitte Fabio Pompei, il Presidente di Monte Paschi Nicola Maione, Santo Versace e Angelo Ferraro, Direttore Generale del Gruppo Ferraro.

Attesi più di 100 relatori, 80 grandi player, ⁠⁠50 startup nazionali ed internazionali, 20 panel tematici, ⁠⁠8 tavoli di lavoro, ⁠⁠tre aree espositive e tre concerti con il Maestro Valeriano Chiaravalle, la voce solista di Benedetta Caretta, i pianisti jazz Egidio Ventura e Gustavo Gini, il Conversa Concerto di Tosca.