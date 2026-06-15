La sinistra italiana e quella “mattanza” sui social che nessuno riesce a fermare

Se c’è un posto dove il “campo largo” di centrosinistra dà l’impressione di restringersi sempre di più, è sotto ai post pubblicati nei vari social network. Basta farsi un giro nei commenti delle pagine ufficiali di Elly Schlein e Giuseppe Conte, o in quella del Partito Democratico, per rendersi conto di quanto il fenomeno sia importante e al tempo stesso divertente.

Qui, lo spazio per i commenti si trasforma puntualmente in un’arena, e gli utenti sembrano avere un’unica missione: non lasciar passare nessuna occasione di sfottò.

La mattanza nei commenti dei post del Pd spazia dalla critica più ragionata all’ironia pura. Per Fausto, ad esempio, che commenta un post in cui la pagina Facebook del Pd attaccava il governo, “siete la miglior pubblicità a favore del governo. Continuate, così il campo largo diventerà camposanto“.

Affilata anche Giovanna: “Falsi come Giuda“, scrive, ricordando che “prima della Premier Meloni eravamo considerati di serie B, ci deridevano, eravamo per tutti ‘pizza e mandolino’. Adesso siamo considerati in tutto il mondo uno dei Paesi più importanti della comunità europea e la Meloni è odiata dai comunisti solo in Italia, all’estero lei è una statista”.

Schlein e le amministrative

Quando la segretaria del Pd ha commentato su Facebook i risultati delle ultime amministrative parlando di affermazione del centrosinistra, il pubblico non ha fatto sconti. “Perdere Reggio e Venezia, cara Schlein, vale tutte le amministrative. Chiamarla vittoria del centrosinistra è, quantomeno, coraggioso…”, scrive Valentino.

Ancora più diretto Manolo, che sottolinea come la sinistra abbia “perso i comuni più importanti”, pur essendo favorita alla vigilia, “il problema siete voi e chi vi vota“.

Il 2×1000

Se c’è un post che più di altri ha scatenato la fantasia degli utenti, è quello dedicato al 2×1000 da destinare al Partito Democratico in dichiarazione dei redditi. Il post, per lunghi tratti frutto di intelligenza artificiale, vedeva una Segretaria del Pd chiedere il sostegno degli elettori.

Il risultato, però, è un’autentica mattanza. Il post conta più commenti che like, già di per sé un indicatore piuttosto evidente di quanta polemica abbia generato. Persino l’emoticon della faccina che ride supera abbondantemente quella dei “mi piace”.

Gli utenti hanno colto al volo l’occasione per divertirsi, passando dall’eloquente “ma vai a c…” di Sauro al più ‘garbato’: “Abbiamo bisogno che la Schlein emigri tanto lontano, da non vederla più” di Laura.

Non manca poi chi, come Giovanni, si rivolge direttamente alla segretaria del Pd con un certo garbo: “La forza della destra sei tu… grazie di cuore”.

“Non mollare, Elly”: l’incoraggiamento ironico

La sensazione generale, leggendo i commenti, è che la segretaria del Pd, con il suo carisma non proprio travolgente e la sua retorica spesso involuta e fumosa, venga percepita dagli utenti come una garanzia di vittoria, ma per la coalizione di governo.

“Brava, continua così, il centrodestra governerà per altri 20 anni, non mollare!”, scrive Fabio. Gli fa eco Michele: “Sei grande Elly. Sei la nostra unica speranza, non mollare per favore. La Meloni con te all’opposizione può dormire sogni sereni“.

Anche Giuseppe Conte nel vortice

Se Schlein è nel mirino, l’ex premier Giuseppe Conte non se la passa affatto meglio. Il suo percorso politico, che ha fatto del trasformismo la sua principale caratteristica, portandolo prima al governo con la Lega, poi con il Pd, poi parte dell’esecutivo tecnico guidato da Draghi e oggi di nuovo alleato del Pd, viene ricordato dagli utenti con una certa (giustificata) insistenza.

Sotto a un post in cui l’ex premier presentava il prossimo programma politico, Matteo scrive: “Hai rovinato un bel movimento per portarlo ai risultati delle ultime amministrative: 3%. Non hai programmi, solo desiderio di poltrone“.

Sulla stessa linea Claudio, che fa notare l’emorragia di voti che ha colpito il Movimento 5 Stelle da quando Conte ne ha assunto la guida nel 2021: “Sono cinque anni che prendi percentuali imbarazzanti. Un leader politico serio si sarebbe già dimesso dopo tutti questi disastri…”.

Su Instagram va (poco) meglio

Insulti e sfottò diminuiscono, ma non troppo, anche su Instagram, dove i post della segretaria del Pd dedicati ai suoi interventi in parlamento continuano a generare reazioni accese.

“Grande Elly bravissima, continua così che Vannacci vince facile“, scrive Omar. Caterina rincara: “Immaginate avere un personaggio così come premier a rappresentarci nel mondo. Non la capisco nemmeno io quando parla, figuriamoci all’estero”.

E anche Conte, su Instagram, non trova pace. Sotto un suo intervento parlamentare, Veronica scrive, riferendosi ai vari bonus e al reddito di cittadinanza: “Che coraggio a dire certe cose! Persino i nostri pronipoti dovranno pagare per lo spreco di denaro pubblico che ha compiuto quest’uomo“.

Insomma, tra ironia e frecciatine, una cosa è certa: nei commenti social dell’opposizione, il “campo largo” sembra essere diventato soprattutto largo di critiche.