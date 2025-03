Passaporti e carte d’identità, le nuove regole: ecco cosa cambia

Alla scadenza i passaporti non potranno più essere rinnovati e dovranno essere richiesti ex novo; le carte d’identità potranno essere utilizzate anche per viaggiare in alcuni Paesi extra-UE… Ecco le principali novità del nuovo disegno di legge

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge collegato alla Manovra 2025, introducendo importanti novità per il rilascio e la gestione di passaporti e carte d’identità. Ecco le principali modifiche.

Addio al rinnovo dei passaporti

Non sarà più possibile rinnovare un passaporto scaduto. Alla fine del periodo di validità, sarà necessario richiederne uno nuovo. Attualmente, invece, il documento può essere rinnovato prima della scadenza decennale.

Abolizione del passaporto collettivo

Il provvedimento elimina il passaporto collettivo, finora rilasciato a gruppi di persone per viaggi con finalità culturali o religiose. Questo documento, già soggetto a restrizioni temporali, non sarà più disponibile anche perché molti Paesi ne rifiutano l’ingresso per ragioni di sicurezza.

Procedure semplificate per il furto del passaporto all’estero

In caso di furto del passaporto fuori dall’Italia, le procedure per la denuncia e il rilascio di un nuovo documento saranno semplificate e differenziate, agevolando i cittadini in difficoltà.

Aumento delle sanzioni

Le multe per chi tenta di lasciare il Paese senza un passaporto o un documento valido saranno aggiornate. Gli importi, finora espressi in lire nella normativa vigente, verranno adeguati all’euro e rivalutati in base all’inflazione.

Carte d’identità valide per viaggiare fuori dall’UE

Importanti novità anche per le carte d’identità: grazie a nuovi accordi bilaterali, potranno essere utilizzate per l’espatrio anche verso alcuni Paesi extra-UE. Inoltre, eventuali limitazioni all’espatrio saranno chiaramente indicate sul documento.

Cosa cambia per gli italiani residenti all’estero

Il Governo punta a rendere più efficiente l’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), ampliando la platea di cittadini che possono iscriversi su base facoltativa. L’obiettivo è integrare i dati già in possesso degli uffici consolari con quelli dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), migliorando la gestione delle informazioni.

Queste novità mirano a semplificare le procedure burocratiche, aumentare la sicurezza dei documenti di viaggio e migliorare i servizi per gli italiani all’estero.