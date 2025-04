Lutto nazionale per Papa Francesco: cosa cambia il 25 aprile

Il governo italiano ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. La decisione è stata presa su invito della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e ha valore simbolico: serve a commemorare eventi drammatici o la scomparsa di figure di rilievo per il Paese. Non esiste una legge specifica che regoli il lutto nazionale, ma alcune prassi e una circolare del 2002 definiscono come comportarsi in queste situazioni.

Scuole e uffici restano aperti

Il lutto nazionale per Papa Francesco cade in un periodo già segnato da giorni festivi. Tuttavia, non è prevista la chiusura di scuole o uffici pubblici. È consuetudine che venga osservato un minuto di silenzio in memoria del Pontefice. Tutte le bandiere saranno esposte a mezz’asta sugli edifici pubblici e istituzionali.

Eventi sportivi e concerti: cosa è previsto

In occasione del giorno dei funerali, sabato 26 aprile, le partite di calcio non si disputeranno. Anche concerti ed eventi culturali non legati alla beneficenza potrebbero essere cancellati o posticipati. Le autorità invitano a valutare caso per caso, con attenzione e rispetto.

Le manifestazioni del 25 aprile si svolgeranno

Nonostante il lutto nazionale, le celebrazioni per il 25 aprile – che quest’anno segnano l’80° anniversario della Liberazione – saranno confermate. Lo ha precisato il ministro Nello Musumeci al termine del Consiglio dei ministri, sottolineando l’importanza di rispettare la solennità del momento.

Nello specifico:

La cerimonia all’Altare della Patria con il Presidente della Repubblica e la premier Giorgia Meloni si terrà, ma con toni più sobri.

Cortei, iniziative locali e concerti potrebbero essere annullati o adattati, sempre nel rispetto del contesto.

Anche le attività culturali e sportive potranno subire modifiche.

Mattarella: confermata l’agenda del 25 aprile

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella manterrà tutti gli impegni previsti per la festa della Liberazione. Alle 9:30 parteciperà alla cerimonia all’Altare della Patria, dove deporrà una corona in omaggio ai caduti. Nel pomeriggio sarà a Genova, al Teatro Ivo Chiesa, per un incontro dedicato alla Resistenza.