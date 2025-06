La spia venuta dalla Cina – Panorama in edicola

Cosa c’è dietro alle auto del controllo occulto cinesi, la seconda puntata dell’«aiutino» al cinema, il ruolo delle donne nella Chiesa di Papa Leone XIV, Il giorno della Verità a Milano. Questo e molto altro nel numero in edicola dal 4 giugno

L’editoriale del direttore

«Si dice che la politica è l’arte del compromesso, tuttavia più osservo le cose dei nostri giorni e più mi pare che la politica sia l’arte di nascondere la realtà dietro un velo di ipocrisia. A parole, i leader sono pronti a difendere i principi, nei fatti invece lo sono molto meno. Il pensiero in questi giorni va alle due guerre a cui ormai da anni assistiamo impotenti, in Ucraina e a Gaza…»

Sfoglia il numero in edicola e abbonati

Le macchine del controllo occulto

Sensori. Telecamere. Microfoni. Collegamenti con i server cinesi. Dietro ai prezzi bassi e all’elevata qualità, le vetture elettriche BYD hanno caratteristiche tecniche che in Occidente accendono il sospetto di una grande operazione di spionaggio internazionale.

Cinema. Ciak si gira. E il Lazio paga

La Regione, durante il governo di Nicola Zingaretti, è stata l’amministrazione che più ha speso per finanziare pellicole spesso dagli incassi ridicoli. Da Elio Germano a Edoardo Leo, passando per Dario Argento e Jasmine Trinca, sono tanti gli attori e i registi che devono ringraziare l’ex presidente Pd per la sua generosità. Pagata con i soldi pubblici.

Le donne del Papa

Leone XIV fin dall’inizio del suo pontificato ha messo al centro le religiose. Con l’ascesa di suor Tiziana Merletti e Raffaella Petrini, in pratica, c’è una parte della Curia interamente al femminile. Ma resta sempre aperto il nodo del loro ruolo nella Chiesa.

Il giorno della Verità raddoppia nella Capitale

Dopo il debutto dello scorso anno a Milano, l’appuntamento del quotidiano di Belpietro si trasferisce a Roma il 5 giugno. Tra gli invitati, il premier Meloni con i ministri Tajani e Salvini.

Lavanda, viaggio nella Provenza italiana

Dalle Alpi alla Sicilia, campi e filari tinti di viola profumano la nostra Penisola. Vademecum tra paesaggi, borghi, storie e prodotti legati a questo fiore intenso.