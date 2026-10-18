Finlandia, 2mila euro per «annusare» le isole: come candidarsi

Cercasi “naso” per l’arcipelago di Turku: viaggio e alloggio pagati, requisiti e domanda entro il 25 ottobre con un video su Instagram o TikTok

Pagati per viaggiare con il naso. Succede in Finlandia, dove l’ente turistico Visit Turku Arcipelago cerca chi sappia raccontare gli odori dell’arcipelago di Turku, nel sud-ovest del Paese. Non è una bufala, ma un vero contratto a tempo determinato. Le candidature chiudono il 25 ottobre 2026.

Lavoro in Finlandia: cosa fa il “naso” dell’arcipelago di Turku

Il titolo dell’annuncio gioca sull’espressione inglese “nose job”, che di solito indica la rinoplastica. Qui però il naso serve a esplorare. Chi verrà scelto girerà tra le isole, annuserà ciò che incontra, dall’aria di mare ai boschi, dal legno delle saune ai forni dei villaggi, e lo racconterà con parole, foto e video per i canali social dell’ente. A fine soggiorno dovrà consegnare un giudizio complessivo sui profumi scoperti. L’obiettivo della campagna è puntare sull’olfatto, il senso più difficile da raccontare in una vacanza.

Quanto si guadagna, quanto dura e cosa è pagato

Il compenso è di 2mila euro lordi, a cui va sommata l’indennità ferie calcolata secondo le norme finlandesi. L’impegno è di una settimana circa, tra i cinque e i sette giorni, a maggio o giugno 2027: le date si concorderanno con chi sarà scelto. Per viaggio e pernottamento paga l’ente. Attenzione ai pasti: dal bando non risulta che siano garantiti, quindi conviene verificarlo prima di accettare.

Requisiti: chi può candidarsi

I requisiti sono pochi: aver compiuto 18 anni, essere liberi per tutto il periodo dell’incarico, avere il diritto di lavorare in Finlandia e un dispositivo per foto e video, anche lo smartphone. Non occorrono titoli di studio né esperienza professionale. Contano curiosità, naturalezza davanti alla telecamera e la capacità di rendere interessante ciò che si percepisce. La selezione è aperta anche a chi vive all’estero, italiani compresi, purché rispetti le condizioni.

Come fare domanda entro il 25 ottobre 2026

Per candidarsi occorre girare un breve video: ci si presenta, si prende un oggetto a piacere, lo si annusa e si racconta che odore ha. Poi bisogna pubblicarlo su Instagram o TikTok da un account aperto a tutti, con il tag @saaristo_finland e l’hashtag #SaaristoNoseJob. Infine, serve compilare il modulo online sul sito dell’iniziativa, inserendo il link al video. La scadenza per le domande è il 25 ottobre 2026 (entro le 23:59, ora finlandese, le 22:59 in Italia). Niente colloqui: la scelta si basa sul video, sul profilo social e sulle risposte del modulo. Tutti riceveranno una risposta entro il 10 novembre, mentre il nome di chi otterrà l’incarico sarà annunciato il 17 novembre.