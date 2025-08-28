Festival del Cinema di Venezia, le pagelle del secondo giorno sul red carpet

Il secondo giorno della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia porta sul Lido una nuova ondata di glamour e attesa. Dopo l’apertura ufficiale, i red carpet si moltiplicano, offrendo al pubblico e ai fotografi una sequenza di immagini destinate a scandire questa edizione del festival.

La première di Bugonia di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone protagonista, diventa uno dei momenti più attesi: un incontro tra visione autoriale e fascino hollywoodiano, in grado di catturare l’attenzione internazionale. Ma a dividere i riflettori è anche Jay Kelly, il nuovo film con George Clooney, che aggiunge ulteriore prestigio e curiosità alla serata.

Abiti scintillanti, dettagli sorprendenti e l’incontro tra cinema e moda restituiscono al tappeto rosso la sua funzione di rito collettivo, crocevia di eleganza e racconto visivo. I red carpet del secondo giorno confermano così Venezia come palcoscenico globale, capace di intrecciare storie, stili e immagini che resteranno negli archivi della settima arte.

