«Doha usa società di sorveglianza per spiare politici in Occidente»

Dossier e testimonianze delineano una rete di influenza che va dallo spionaggio informativo al controllo dei media, passando per sport e università: così Doha avrebbe trasformato il soft power in una macchina sistemica di pressione politica e reputazionale in Occidente.

Benjamin Weinthal è un giornalista investigativo e Writing Fellow presso il Middle East Forum

In che modo la strategia di influenza del Qatar è diversa dalle solite forme di diplomazia pubblica e perché può essere vista come un modello “industriale” di soft power?

« Le mie ricerche hanno scoperto che il regime del Qatar usa società di sorveglianza per screditare politici statunitensi come i senatori Tom Cruz e Tom Cotton e altri che vogliono mettere sotto pressione i Fratelli Musulmani e si oppongono a Hamas o interferiscono con l’agenda islamista radicale del Qatar. Ho ottenuto in esclusiva dei documenti su una presunta operazione di spionaggio del Qatar contro i legislatori statunitensi all’inizio del 2024 e ho pubblicato il materiale. Per questo penso che l’uso del soft power da parte del Qatar sia pieno di corruzione e attività illegali (vedi il ruolo del Qatar nella corruzione dei funzionari della FIFA). L’ex primo ministro del Qatar, Hamad bin Jassim, si è vantato dicendo: “Abbiamo giornalisti sul nostro libro paga in molti paesi”. Il Middle East Media Research Institute (MEMRI) ha rivelato per primo la dichiarazione di HBJ sulla corruzione dei giornalisti. La libertà di stampa non esiste in Qatar e i media controllati dallo Stato non possono criticare l’emiro Tamim bin Hamad Al Thani. È una forma di cattiva condotta giornalistica che la CNN e l‘agenzia di stampa tedesca DPA abbiano aperto uffici a Doha e stiano collaborando con il regime del Qatar su progetti legati ai media.L’emittente statale qatariota Al Jazeera promuove le ideologie dei Fratelli Musulmani e di Hamas. Non si è ancora registrata come agente straniero, come richiesto da un ordine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Perché? Perché il potere di lobbying del Qatar è enorme a Washington e si sta diffondendo in tutti gli Stati Uniti. Il Qatar è incredibilmente sensibile ai rapporti del MEMRI che dimostrano il suo ruolo cruciale negli attacchi terroristici dell’11 settembre negli Stati Uniti».

E’ un salto qualità quello rappresentato dal presunto coinvolgimento del Qatar in operazioni di interferenza informativa legate a procedimenti giudiziari internazionali come quelli della Corte penale internazionale?

«Le attività nefaste del Qatar contro la CPI e Israele sono state rivelate in un notevole articolo del Guardian pubblicato a novembre. Secondo l’articolo, il regime del Qatar ha assunto una società di intelligence britannica per screditare una dipendente musulmana della CPI e subordinata del procuratore della CPI caduto in disgrazia, Karim Khan, perché lei lo aveva accusato di abusi sessuali.L’uso di società di sorveglianza in questo caso è in linea con il modus operandi del Qatar.Secondo quanto riferito, il Qatar ha pagato due società di intelligence per ottenere informazioni sensibili sulla vittima, comprese quelle relative a suo figlio. Khan ha accusato il primo ministro israeliano e l’ex ministro della Difesa di crimini di guerra. Esperti di diritti umani e di crimini di guerra, come lo specialista militare statunitense John Spencer, hanno criticato aspramente Khan e la Corte penale internazionale per aver mosso accuse infondate contro Israele.Ciò che sembra essere sfuggito alla cronaca sul Qatar è che le donne sono cittadine di seconda classe in questo Paese. Il sistema della Sharia del Qatar prevede anche la pena di morte per i gay».

Perché il controllo diretto o indiretto dei media europei, come il gruppo Lagardère, è una questione centrale nella proiezione dell’influenza di Doha?

«Nasser Al-Khelaifi, un uomo d’affari qatariota e proprietario della squadra di calcio Paris Saint-Germain, è stato accusato l’anno scorso di aver presumibilmente comprato un voto di un fondo di investimento qatariota nel consiglio di amministrazione del gruppo Lagardère nel 2018. Il controllo del Qatar sul Paris Saint-Germain tramite Nasser Al-Khelaifi permette al Qatar di avere un’influenza tra le élite della società francese. Un ex funzionario dei servizi segreti francesi mi ha detto: “Un esempio sono i giornalisti che vengono invitati nella sala VIP del Paris Saint-Germain e hanno contatti con persone famose, come i politici. Questo ha un valore e loro ricompensano il Qatar con una pubblicità positiva”. Gli sforzi del Qatar per comprare più squadre di calcio di primo livello non hanno sempre avuto successo. Dopo che ho parlato dell’antisemitismo di HBJ, la famiglia Glazer, proprietaria del Manchester United, ha deciso di non vendere il club al Qatar. Un giornalista sportivo del Manchester Evening News ha riportato la mia notizia sul materiale MEMRI che ha rivelato le osservazioni antisemite di HBJ sul controllo ebraico dei mercati petroliferi».

In che misura lo sport, dai club di calcio ai grandi eventi globali come i Mondiali del 2022, ha funzionato come scudo reputazionale e moltiplicatore politico per il Qatar?

« Nel 2022, l’AP ha riferito che un ex funzionario della CIA, Keven Chalker, e la sua società, Global Risk Advisors, hanno aiutato il Qatar in vista dei Mondiali del 2022 spiando i funzionari calcistici dei paesi concorrenti. La terribile situazione dei diritti umani e del lavoro in Qatar ha causato la morte di 6.500 lavoratori migranti. Le operazioni di influenza del Qatar sono state recentemente smascherate dal governo degli Stati Uniti, che ha dimostrato come il Qatar abbia versato 6,6 miliardi di dollari in donazioni e contratti alle università statunitensi, più di qualsiasi altro governo straniero. Molte delle università statunitensi, tra cui Georgetown, Cornell e Northwestern, che ricevono generosi finanziamenti dal Qatar, hanno enormi problemi di antisemitismo nei loro campus e tendono a nascondere l’islamismo estremista. La credibilità delle istituzioni è crollata perché sono contaminate dal denaro del Qatar».

In Europa si sa ancora poco del cosiddetto Qatargate americano, una serie di indagini che coinvolgerebbero presunti casi di corruzione e finanziamenti opachi a vari politici negli Stati Uniti. Qual è lo stato attuale del caso?

«Il potente ex senatore statunitense Bob Menendez, del New Jersey, è stato condannato per aver accettato tangenti in cambio dell’uso della propria influenza a beneficio del Qatar e dell’Egitto. Nel gennaio 2015 è stato condannato a 11 anni di carcere. Una giuria lo ha riconosciuto colpevole di aver incassato mazzette da un promotore immobiliare che voleva che Menendez “inducesse” una società di investimento qatariota a finanziare un progetto multimilionario, «anche attraverso azioni favorevoli al governo del Qatar». Secondo quanto riferito, dopo la conclusione dell’accordo i qatarioti avrebbero offerto a Menendez biglietti per il Gran Premio di Formula 1. Quando il denaro del Qatar entra in relazione con la politica, non mancano scandali legati a corruzione e tangenti».