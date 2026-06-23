Lotteria degli scontrini: come partecipare e perché oggi è più facile vincere. Il 25 giugno l’estrazione da 25.000 euro

Le adesioni sono calate dell’80% rispetto al lancio del 2021, ma il montepremi resta invariato: regole, biglietti, premi settimanali e mensili e cosa fare se arriva la comunicazione di vincita

Il prossimo appuntamento con la lotteria degli scontrini è giovedì 25 giugno. Ci sarà la prossima estrazione per poter vincere 25mila euro. È dal 2021 che esiste questo strumento, lanciato dal governo per incentivare i pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. Sessantacinque estrazioni in un anno e premi complessivi per 43,8 milioni di euro (oltre 36 milioni ai consumatori e oltre 7 agli esercenti). Ma è sempre meno partecipata. Secondo il bilancio 2025 di Sogei c’è stato un calo di adesioni dell’80%. Quindi? Quindi ci sono più possibilità di vincere.

I numeri del 2025: meno partecipanti, ma montepremi sempre alto

Il bilancio di Sogei ci dice che l’ammontare dei premi è rimasto stabile rispetto agli anni precedenti, ma dopo il boom dei primi mesi è crollata la partecipazione. Nel 2025 hanno partecipato circa 25 milioni di scontrini, stessi dati del 2024, ma meno di un quinto rispetto all’anno del lancio dell’iniziativa. Con meno biglietti virtuali in circolazione, le chance di essere sorteggiati in una delle 65 estrazioni annuali crescono di anno in anno. La lotteria degli scontrini ha un costo per le casse dello Stato di circa 50 milioni di euro all’anno, buona parte dei quali finisce comunque in montepremi.

Come funziona la lotteria degli scontrini: chi può partecipare e come si ottengono i biglietti

Le regole sono sempre le stesse, dalla prima estrazione nel febbraio 2021. Possono partecipare i cittadini maggiorenni residenti in Italia che effettuano acquisti tramite pagamenti elettronici (carte di credito e debito, bancomat, carte prepagate, app di pagamento) presso esercenti aderenti al programma “Italia Cashless”. Sono esclusi gli acquisti pagati in contanti; fatti online o tramite e-commerce; legati ad attività di impresa, arte o professione e gli scontrini di importo inferiore a un euro.

Per partecipare bisogna generare gratuitamente il proprio codice lotteria sul Portale Lotteria, inserendo il codice fiscale, e mostrarlo all’esercente quando si paga, chiedendo che venga abbinato allo scontrino elettronico. Per ogni euro di spesa si ottiene un biglietto. Una spesa da 10 euro genera quindi 10 biglietti, una da 30 euro ne genera 30. Il massimo è 1000 biglietti, per scontrini di importo pari o superiore a mille euro.

Lotteria degli scontrini: premi settimanali, mensili e il jackpot annuale da 5 milioni

Ci sono diversi momenti in cui vengono distribuiti i premi. C’è l’estrazione settimanale: ogni giovedì vengono assegnati 15 premi da 25mila euro e 15 premi da 5mila euro agli esercenti che hanno emesso lo scontrino vincente, relativi agli acquisti registrati dal lunedì alla domenica precedenti. Poi c’è l’estrazione mensile: ogni secondo giovedì del mese ci sono in palio dieci premi da 100mila euro per gli acquirenti e dieci da 20mila euro per i commercianti. E poi c’è l’estrazione annuale: 5 milioni di euro per il vincitore e 1 milione per l’esercente collegato allo scontrino vincente. Le prossima date da segnare in agenda sono l’estrazione settimanale di giovedì 25 giugno (per gli scontrini emessi tra il 15 e il 21 giugno) e quella mensile del 9 luglio.

Come si riceve il premio della lotteria degli scontrini

Se si ha lo scontrino estratta si viene avvisati tramite PEC (se indicata nell’area riservata del portale) oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Da quel momento il vincitore ha 90 giorni di tempo per presentarsi all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio, identificarsi e indicare le coordinate bancarie su cui ricevere il bonifico, unica modalità di pagamento prevista. Dopo i 90 giorni il premio non è più reclamabile e viene versato all’Erario insieme agli eventuali premi non attribuiti.