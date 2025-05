Federico Pregheffi : la strategia per una finanza più accessibile

L’evoluzione tecnologica sta ridisegnando i confini dell’investimento finanziario tradizionale. In prima linea tra gli innovatori europei figura Federico Pregheffi, fondatore del WOLFSELLER Group e ideatore di EIGHTERS, un fondo di investimento con sede a Ibiza basato su tecnologie di intelligenza artificiale.

Negli ultimi anni, Pregheffi ha promosso l’utilizzo di modelli di gestione automatizzata, con l’obiettivo di rendere il trading ad alte performance accessibile anche a investitori privati, attraverso strumenti come i conti capitalizzati.

Intelligenza Artificiale applicata alla gestione finanziaria

La gestione patrimoniale tramite algoritmi di intelligenza artificiale rappresenta una delle principali innovazioni del settore. I sistemi sviluppati dal gruppo guidato da Pregheffi sono progettati per analizzare in tempo reale una vasta mole di dati macroeconomici e di mercato, elaborando strategie operative capaci di adattarsi dinamicamente alle condizioni finanziarie globali.

Secondo i dati diffusi, EIGHTERS ha raggiunto una raccolta vicina ai 100 milioni di euro a pochi mesi dal lancio. Il fondo adotta una gestione automatizzata su conti capitalizzati a leva, offrendo un’alternativa agli strumenti di investimento tradizionali, tipicamente meno dinamici.

«La tecnologia deve permettere di superare le barriere d’ingresso storicamente associate ai mercati finanziari», afferma Pregheffi. «Il nostro obiettivo è offrire a un pubblico più ampio accesso a soluzioni performanti e gestite con criteri di efficienza operativa massima».

Il modello dei conti capitalizzati

La strategia dei conti capitalizzati prevede l’utilizzo di capitali gestiti con leve finanziarie moderate, sotto il controllo costante di sistemi di IA. Questo approccio consente una crescita più rapida del capitale investito, mantenendo al contempo livelli di rischio calcolati e monitorati in tempo reale.

Attraverso l’automazione delle operazioni e il controllo emotivo garantito dalle macchine, si mira a migliorare la stabilità dei rendimenti, storicamente vulnerabili all’intervento umano diretto.

Pregheffi sottolinea che «la corretta applicazione della leva e la gestione algoritmica dei rischi sono elementi chiave per garantire una crescita sostenibile degli asset».

Prospettive future

La visione di Federico Pregheffi guarda oltre l’attuale scenario dei fondi privati. Sono in corso interlocuzioni con istituzioni bancarie europee per integrare le soluzioni di gestione automatizzata in prodotti destinati al mercato retail e small business.

Il tema dell’automazione finanziaria si conferma così uno dei trend più rilevanti del prossimo decennio, spinto dalla combinazione di intelligenza artificiale, esigenze di democratizzazione dell’accesso agli investimenti e ricerca di efficienza nei rendimenti.

Se confermate su larga scala, queste innovazioni potrebbero ridefinire profondamente il rapporto tra risparmio, investimento e accesso al capitale nei mercati globali.