Dalla Gift Card alla Branded Currency: la rivoluzione di PTA Payment Solutions ridisegna il commercio urbano e le Smart City

PTA Payment Solutions, solida realtà di PTA Group attiva in 180 shopping destination europee con oltre 750.000 Gift Card distribuite nel corso del 2025, fa il suo debutto ufficiale nei centri storici partendo da Ascoli Piceno. Il progetto, lanciato in collaborazione con il Comune e l’Associazione Commercianti WAP, coinvolge circa 120 attività tra negozi, musei e ristoranti.

Non si tratta però di una semplice carta regalo: siamo di fronte a un vero e proprio cambio di paradigma che trasforma lo shopping urbano in un ecosistema integrato. Ne abbiamo parlato con Riccardo Negri, COO di PTA Payment Solutions.

Riccardo, partiamo dalle origini. Come si è evoluto questo strumento dai primi progetti pilota a oggi? Siamo vicini a un cambio di paradigma?

«Nel 2010 abbiamo intuito il potenziale che le Gift Card esprimevano negli Stati Uniti e abbiamo deciso di importare il modello in Europa. I primi test sono partiti nel 2012 in grandi centri commerciali come il Carosello, i Gigli e Roma Est. Abbiamo dovuto attendere la maturazione del mercato, ma oggi raccogliamo i frutti di quel lavoro: i retailer considerano questo strumento un asset strategico di marketing.

Oggi siamo davanti al vero salto di qualità: il passaggio definitivo da semplice “gift card” a vera e propria branded currency. Non parliamo più di un mero strumento transazionale per fare un regalo, ma di una moneta complementare intrinsecamente legata ai sistemi di loyalty. Integrando soluzioni avanzate insieme a partner strategici specializzati, diamo vita a modelli nativamente integrati: la branded currency attira nuovi flussi e genera capacità di spesa immediata, mentre la loyalty converte l’acquisto occasionale in una relazione stabile. In questa nuova prospettiva l’obiettivo si amplia: non è più il singolo negozio a fidelizzare il cliente, ma è l’intero territorio che fa sistema.

In questa transizione verso la branded currency, il controllo e l’analisi delle informazioni diventano l’asset principale. Qual è il valore reale della raccolta dati per i brand e per i vostri clienti?

«Il dato è la bussola di tutta la nostra strategia. Muovere oltre 750.000 card in Europa significa gestire una mole impressionante di informazioni. Attraverso lo studio dei dati aggregati, siamo in grado di offrire ai brand e alle amministrazioni una visibilità senza precedenti sui comportamenti di consumo.

Non ci limitiamo a registrare il “passato” – ovvero dove e quanto è stato speso – ma lavoriamo in ottica predittiva. Analizzare i pattern d’acquisto ci permette di anticipare i flussi di persone e comprendere le abitudini di consumo future. Questo è un vantaggio competitivo enorme per i nostri clienti: significa poter pianificare le scorte, calibrare il personale, ottimizzare le campagne di marketing e strutturare eventi territoriali esattamente dove e quando serve, azzerando gli sprechi e massimizzando l’efficacia del servizio.

Per supportare questa visione, la tecnologia deve fare un salto di qualità. Abbiamo già interamente sviluppato una nostra piattaforma innovativa basata su modelli di intelligenza artificiale proprietari, che lanceremo a breve sul mercato. Questa soluzione non riguarderà soltanto il customer care, ma andrà a impattare, ottimizzare e potenziare la gestione di tutti i nostri servizi in generale. Vogliamo che l’intera infrastruttura sia fluida, predittiva e iper-personalizzata, perché l’innovazione ha senso solo se si traduce in un beneficio concreto per la vita quotidiana delle persone.»

Parliamo di Smart City. Come possono queste soluzioni agire come punto di contatto tra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e i turisti?

«Il branded payment è destinato a diventare la vera e propria infrastruttura di relazione per le Smart City del futuro. Il debutto nei centri storici, come ad Ascoli Piceno, dimostra che queste soluzioni integrano perfettamente il concetto di città intelligente, agendo come un fondamentale touchpoint tra l’amministrazione pubblica e chi vive il territorio.

La piattaforma è progettata per essere aperta e vantaggiosa per due target principali:

• I Cittadini: La card può diventare il veicolo principale per i piani di welfare aziendale delle imprese radicate nel territorio. L’azienda eroga il benefit, il dipendente lo spende nei circuiti locali e l’economia della città si autofinanzia e si sostiene. Inoltre, in prospettiva, la card potrà integrare servizi di mobilità e parcheggi.

• I Turisti: Per chi visita la città, lo strumento diventa un pass d’accesso unico e immediato che mette in rete commercio, musei, eventi e ristorazione.

Mettendo in rete cultura, servizi e commercio, la Pubblica Amministrazione non offre solo uno strumento di pagamento, ma crea un ecosistema unificato che fa crescere e valorizza l’intera community.»