Biesse S.p.A.: Stefano Porcellini nominato consigliere, Deputy CEO e futuro CFO

Biesse S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 5 maggio 2026, ha deliberato la nomina per cooptazione del dott. Stefano Porcellini quale nuovo consigliere di amministrazione della Società. Tale nomina fa seguito alle dimissioni del 30 aprile 2026 della dott.ssa Alessandra Baronciani, per motivi personali, già comunicate nella stessa data sul sito.

Contestualmente alla nomina, il Consiglio ha conferito al dott. Porcellini le deleghe e i poteri relativi alla carica di Deputy Chief Executive Officer a diretto riporto del Presidente e CEO, qualificandolo pertanto come consigliere esecutivo non indipendente. Al dott. Porcellini sono state inoltre attribuite le funzioni di Chief Financial Officer (CFO) e di Investor Relator, con i relativi poteri operativi e di rappresentanza nei limiti stabiliti dal Consiglio. L’efficacia di tali incarichi decorrerà dalla data di decorrenza delle dimissioni del dott. Pierre La Tour (31 maggio), attuale titolare dei medesimi ruoli.

L’evoluzione del percorso che ha portato a questa nomina rappresenta un esempio di successo di come una situazione sfavorevole possa spesso trasformarsi in opportunità: la ricerca di un nuovo CFO ha infatti dato avvio ad una serie di interlocuzioni con il dott. Porcellini che hanno consentito di ampliare il perimetro degli incarichi, fino a convergere sull’assegnazione del ruolo di Deputy CEO.

Con questa nomina, il dott. Porcellini rientra nel Gruppo Biesse a circa cinque anni dalla sua precedente esperienza, riportando all’interno della Società un patrimonio di competenze e conoscenze profondamente radicate nella realtà aziendale. In accordo con il Ceo, il dott. Porcellini sarà chiamato a dare piena esecuzione alle direttrici del Piano Strategico 2026–2028, già approvato, avvalendosi della struttura organizzativa ridisegnata nel settembre 2025.

Restano in capo al CEO Roberto Selci le funzioni relative agli Affari Societari, Senior Executive Officer e la Direzione Risorse Umane mondo.

Attraverso l’ingresso del dott. Porcellini, Biesse ha inteso mettere a valore la sua completa e trasversale conoscenza del Gruppo, unitamente alle recenti competenze acquisite nel mondo della consulenza, in particolare nell’ambito della digitalizzazione, direttrice strategica centrale e pilastro del Piano Triennale approvato.

“L’iniziativa si inserisce nella volontà di rafforzare ulteriormente la capacità del Gruppo di operare in un contesto in costante evoluzione, facendo leva su una leadership solida e su una visione industriale di lungo periodo. Ho particolarmente apprezzato la disponibilità di Stefano a condividere il percorso di sviluppo già tracciato e sono fiducioso che il suo ingresso rappresenterà un valore aggiunto per me, oltre che per i miei collaboratori, nell’attuazione dei piani prefissati” ha detto Roberto Selci.

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