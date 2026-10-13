NATO, nuovo piano contro la Russia: droni, missili e difesa del fianco orientale

Lunedì, il vertice militare della NATO ha cercato di tranquillizzare un’Europa preoccupata, presentando il nuovo piano dell’Alleanza per contrastare un’eventuale offensiva russa sul fronte orientale. La strategia combina armamenti, tecnologie autonome e sensori, traendo spunto da quanto appreso in Ucraina. Nel suo intervento, il generale Alexus Grynkewich ha illustrato la “teoria della vittoria” della NATO: prima fermare l’attacco, poi, se necessario, impedire all’avversario di coordinare e rifornire le proprie truppe. L’intento è arrestare l’invasione fin dalle prime fasi, contenendo il rischio che il conflitto degeneri in uno scontro convenzionale o nucleare. Non si punta alla distruzione totale del nemico. Dopo aver parlato al Forum sulla sicurezza di Varsavia, Grynkewich ha spiegato di aver esposto il piano sia per rassicurare gli europei, allarmati dalle mosse russe, sia per lanciare un avvertimento a chiunque pensasse di attaccare il territorio dell’Alleanza. Il messaggio, ha detto, è semplice: «Ce la faremo».

Grynkewich, generale dell’aeronautica statunitense, guida le forze USA in Europa e ricopre il ruolo di comandante supremo della NATO. Ha parlato in Polonia, uno stretto alleato di Washington, dove cresce la preoccupazione per le intenzioni di Vladimir Putin mentre la guerra in Ucraina si avvia al quinto anno. Il generale ha rivolto a Mosca — senza citarla apertamente — avvertimenti indiretti. Nel frattempo, le dichiarazioni improvvise del presidente Trump nel fine settimana hanno sorpreso sia gli alleati europei sia alcuni membri del Congresso statunitense. Dopo aver annunciato un’intesa per importare diesel russo, Trump ha criticato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe e ha poi dichiarato una tregua energetica tra Russia e Ucraina. Le conseguenze dei suoi contatti diplomatici con Mosca hanno rischiato di mettere in secondo piano il discorso di Grynkewich.

Kurt Volker, già rappresentante degli Stati Uniti presso la NATO e poi inviato in Ucraina durante il primo mandato Trump, ha osservato che la pianificazione militare è necessaria, ma non basta: occorre rispondere alle preoccupazioni legate alle esternazioni di Trump, alla guerra russa contro l’Ucraina, ai rischi per l’Europa e ai possibili tagli alla presenza militare americana nel continente. Diversi esponenti repubblicani hanno contestato l’intesa sul diesel, sostenendo che offrirebbe a Mosca risorse economiche preziose senza abbassare in modo significativo i costi energetici negli Stati Uniti. Inoltre, poco dopo l’annuncio della tregua energetica, le forze russe hanno colpito una centrale elettrica a Kharkiv, in Ucraina. La necessità stessa di rassicurare gli alleati mostra quanto sia cambiata la situazione per la NATO. Dopo la Guerra Fredda, l’Alleanza sperava di raccogliere i benefici di una pace duratura; oggi deve fare i conti con una Russia tornata aggressiva, responsabile dell’invasione dell’Ucraina e accusata di violazioni dello spazio aereo occidentale con droni e di sabotaggi contro infrastrutture, mezzi militari e imprese della difesa europee. Un alto funzionario dell’intelligence tedesca ha definito questi episodi una “guerra ombra”. I governi occidentali faticano a trovare risposte efficaci alle operazioni ibride russe e, allo stesso tempo, preparano le difese contro possibili attacchi più ampi ai Paesi baltici e ad altri membri della NATO sul confine orientale.

In precedenza, i funzionari occidentali ritenevano che, una volta conclusa la guerra in Ucraina, sarebbero trascorsi almeno un paio d’anni prima che Mosca potesse radunare uomini e armamenti sufficienti per un’invasione significativa del territorio alleato. Ora, invece, la NATO corre per rafforzare le proprie difese. Putin sta cercando di spingere i governi europei a ridurre l’assistenza militare a Kiev; secondo funzionari tedeschi, tra le azioni attribuite a Mosca ci sarebbe anche l’invio di un drone esplosivo verso l’aeroporto di Lipsia. Grynkewich ha riferito che la versione classificata del piano è stata completata tre mesi fa. Essa prevede anche l’acquisto di sistemi dal costo contenuto, come i droni impiegati con successo dall’Ucraina, da affiancare alle armi più avanzate dell’Alleanza. In caso di attacco russo, la priorità sarebbe arrestare l’offensiva iniziale e impedire al nemico di guadagnare terreno. Se necessario, ha spiegato il generale, la NATO colpirebbe le forze avversarie e le strutture operative che le sostengono, interrompendone i rifornimenti e le comunicazioni di comando, fino a ridurne le capacità. Grynkewich ha precisato che il piano non mira a sconfiggere strategicamente la Russia o a rovesciarne il governo. Lo scopo è impedire che un attacco riesca a consolidarsi. Il comandante non ha indicato quando le difese saranno pienamente potenziate. Il lavoro procede mentre il conflitto in Iran sta contribuendo a ridurre le scorte di munizioni.

In Europa mancano in particolare alcuni sistemi americani, tra cui i missili di difesa aerea PAC-3 Patriot e quelli terra-terra ATACMS. Parte delle munizioni statunitensi è stata trasferita in Medio Oriente per affrontare l’Iran. Intanto il Pentagono sta terminando una revisione complessiva della presenza militare americana in Europa, che potrebbe portare a una diminuzione delle truppe nella regione. La strategia della NATO riprende in parte le idee del generale in pensione Chris Donahue, già comandante dell’esercito statunitense in Europa e responsabile del Comando terrestre dell’Alleanza. Donahue ha lasciato l’incarico a luglio, dopo che il segretario alla Difesa Pete Hegseth ne aveva ridimensionato il ruolo. Il piano è stato concepito per affrontare i vantaggi geografici della Russia e la sua ampia industria bellica, fattori che potrebbero consentirle di concentrare rapidamente le forze contro gli Stati baltici, la Polonia e altri Paesi alleati, prima che la NATO riesca a organizzare una risposta adeguata. Una vasta “zona autonoma” consentirebbe a droni e robot terrestri di contrastare l’avanzata russa limitando le perdite tra le forze alleate. Nel frattempo, missili a lunga gittata colpirebbero i centri di comando e le difese aeree russe nell’enclave di Kaliningrad, nei pressi di San Pietroburgo, e in Bielorussia. In questo modo Mosca avrebbe più difficoltà a ottenere il controllo dello spazio aereo, aprendo la strada a una controffensiva del V Corpo statunitense e di altre unità terrestri NATO.

L’aviazione alleata interverrebbe rapidamente contro i rinforzi diretti al fronte e altri obiettivi nelle retrovie. Le operazioni sarebbero coordinate da una rete digitale capace di condividere in tempo reale, tramite cloud, informazioni riservate sui bersagli. Alcuni componenti del sistema sono già stati sperimentati in Medio Oriente durante lo scontro tra Stati Uniti e Iran.L’iniziativa, chiamata “Deterrenza sul fianco orientale”, punta a indurre Putin a concludere che un attacco non conviene. Per sostenere questa capacità, i Paesi dell’Alleanza svolgono esercitazioni frequenti, così da verificare e mostrare la propria preparazione.Mentre Grynkewich parlava a Varsavia, più di 20.000 militari NATO partecipavano a “Steadfast Duel”, un’esercitazione di dieci giorni. Lo scenario immaginava circa un milione di soldati alleati impegnati a respingere un’invasione proveniente da est, condotta da una forza di dimensioni simili. Per ragioni di sensibilità politica, l’avversario non veniva identificato come la Russia.

Il generale di brigata tedesco Thomas Lowin, presente a una parte delle manovre presso il quartier generale dell’esercito statunitense a Wiesbaden, ha affermato al Wall Street Journal che l’esercitazione rispecchia pienamente l’impostazione descritta da Grynkewich. Un aspetto centrale, ha aggiunto, è l’impiego di strumenti digitali per analizzare i dati, accelerare le decisioni e rendere più efficace la difesa comune.Un altro partecipante ha ricordato che alcune esercitazioni simulavano anche attacchi contro i centri di comando nemici, usando missili lanciati da piattaforme terrestri. Secondo Grynkewich, uno degli obiettivi principali di Mosca è indebolire la determinazione occidentale a sostenere l’Ucraina. Per questo, una risposta efficace consiste nel dimostrare che il sostegno continua, anche aumentando i contributi al programma PURL, acronimo di Prioritized Ukraine Requirements List, è un meccanismo appoggiato dalla NATO che raccoglie fondi per acquistare armi destinate a Kiev. Alcuni ex funzionari hanno apprezzato l’aggiornamento della strategia, ma hanno sottolineato che la sua efficacia dipenderà dalle risorse effettivamente messe a disposizione. Jim Townsend, già vice assistente del segretario alla Difesa per l’Europa e la NATO durante l’amministrazione Obama, ha affermato che l’Alleanza deve procedere rapidamente e che i governi dovranno garantire finanziamenti e volontà politica. La NATO può pianificare, ha concluso, ma spetta ai singoli Paesi stanziare i fondi e preparare le truppe.