Velletri, aste pilotate e tangenti: tre arresti per corruzione e turbativa d’asta

Corruzione, aste giudiziarie truccate e tangenti in contanti. È lo scenario emerso dall’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Roma, che ha portato agli arresti domiciliari tre persone, accusate – in concorso – di corruzione e turbativa d’asta. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri e condotta dalle Fiamme Gialle della locale Compagnia, ha fatto luce su un sistema collaudato di irregolarità all’interno delle vendite immobiliari giudiziarie.

Al centro dell’inchiesta un meccanismo illecito in cui curatori fallimentari e professionisti delegati alle aste avrebbero agito in modo collusivo, violando i doveri legati alla loro funzione pubblica. Le aggiudicazioni venivano pilotate sistematicamente a favore di soggetti compiacenti, escludendo ogni reale concorrenza. Le aste, in molti casi, non venivano nemmeno pubblicate, permettendo la vendita di beni immobiliari a cifre simboliche.

Il caso simbolo riguarda un immobile con un valore stimato di oltre 700.000 euro, ceduto per appena 27.000 euro grazie a un sistema di aste fittizie e all’intervento diretto di uno dei soggetti indagati. A rendere possibile l’operazione, una tangente in contanti da 40.000 euro, pagata da un cittadino di nazionalità indiana per ottenere l’aggiudicazione in via esclusiva. Per abbattere progressivamente il prezzo base, erano state falsamente certificate ben 17 aste pubbliche mai svolte.

Durante le perquisizioni presso abitazioni e sedi societarie, i finanzieri hanno rinvenuto macchinette conta-soldi e circa 30.000 euro in contanti, ritenuti parte integrante del circuito corruttivo.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Per tutti gli indagati vige la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale condanna definitiva.

L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrasto alla corruzione e nella tutela della legalità nelle procedure pubbliche e giudiziarie.