Libertà vicina per i Menendez: il verdetto che potrebbe cambiare tutto

Potrebbero essere le ultime ore dietro le sbarre per Lyle ed Erik Menendez. I due fratelli, condannati all’ergastolo per l’omicidio dei genitori José e Kitty nell’agosto del 1989, compariranno oggi e domani davanti alla commissione per la libertà vigilata di Los Angeles.

Il processo del 1996

Dopo un processo altamente mediatico, Lyle ed Erik furono riconosciuti colpevoli di omicidio volontario e condannati all’ergastolo senza condizionale. La procura sostenne che i fratelli avessero agito per ottenere l’eredità milionaria del padre, influente nell’industria discografica. La difesa, invece, puntava sull’accumulo di decenni di presunte violenze da parte dei genitori sui ragazzi, allora rispettivamente di 21 e 18 anni.

Riduzione della pena e ritorno alla ribalta

Lo scorso maggio, dopo anni di battaglie legali e rinnovata attenzione mediatica grazie alla serie Netflix Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, un giudice di Los Angeles ha ridotto la condanna a 50 anni. La riduzione è stata motivata dal fatto che entrambi erano minorenni al momento del delitto, rendendoli immediatamente eleggibili per la libertà vigilata.

Le udienze in videoconferenza

Le udienze si svolgono separatamente dal carcere di San Diego. Oggi è il turno di Erik, domani toccherà a Lyle. La commissione valuterà segni di pentimento e comportamento durante la detenzione, dove i fratelli hanno seguito corsi di riabilitazione e avviato programmi di supporto ai compagni di carcere.

Il percorso verso la scarcerazione

Se l’esito sarà positivo, la scarcerazione non sarà immediata: saranno necessari fino a 120 giorni per la revisione legale e ulteriori 30 giorni per l’eventuale firma del governatore Gavin Newsom, che completerebbe il processo di rilascio.