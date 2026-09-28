Garlasco, chiuse le indagini su Sempio: «Si poteva scagionare Stasi già 19 anni fa»

Si è concluso un passaggio cruciale dell’inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha notificato infatti ad Andrea Sempio il nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari. Si tratta del secondo provvedimento di questo tipo nei suoi confronti, dopo quello dello scorso maggio. Il 38enne è indagato per l’omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Cosa cambia ora per la difesa

Il provvedimento, noto come 415 bis, è un passaggio formale ma tutt’altro che secondario. Da questo momento la difesa di Sempio potrà accedere al fascicolo degli atti raccolti dalla Procura negli ultimi mesi, presentare memorie, produrre documenti e chiedere eventuali ulteriori accertamenti. Le stesse facoltà spettano agli altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Tra le audizioni più recenti figura quella di Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, ascoltato lo scorso 25 settembre per oltre un’ora e mezza. Il suo esame avrebbe riguardato aspetti delle indagini scientifiche condotte nel 2007, tra cui i reperti legati alla bicicletta di Alberto Stasi e le analisi genetiche. Nelle stesse giornate, i pubblici ministeri hanno sentito anche alcuni militari che avevano preso parte alle indagini del 2017.

I prossimi passi legati al delitto di Garlasco

La notifica del 415 bis non implica automaticamente una richiesta di rinvio a giudizio. I magistrati pavesi dovranno prima valutare le memorie e gli elementi che la difesa presenterà. Solo a quel punto decideranno se procedere con la richiesta di processo o archiviare il caso.

Un eventuale rinvio a giudizio di Sempio aprirebbe scenari nuovi anche per Alberto Stasi, condannato in via definitiva per lo stesso omicidio. Sul fronte della revisione del processo, le mosse della Procura nei confronti di Sempio potrebbero intrecciarsi con le iniziative già prospettate dalla difesa di Stasi. Si tratta però di sviluppi che dipendono interamente da decisioni ancora da prendere.

Questo il comunicato stampa della Procura di Pavia che notifica la chiusura delle indagini preliminari: https://www.panorama.it/wp-content/uploads/2026/09/135806796-cac9aaa3-728c-4ed9-b1a6-bc5e770e4234-2.pdf



