Franco Baresi, a Milano i funerali della leggenda rossonera – le FOTO

Questa mattina, presso la Basilica di Sant’Ambrogio di Milano, si è tenuto l’ultimo saluto a Franco Baresi, storico capitano del Milan e della Nazionale italiana, scomparso lo scorso 31 luglio all’età di 66 anni dopo una lunga malattia.

Città in lutto, con la bandiera civica esposta a mezz’asta, mentre fin dalle prime ore del mattino migliaia di tifosi si sono raccolti intorno alla basilica per rendere omaggio a una delle bandiere più amate della storia rossonera.

Alla cerimonia hanno preso parte numerosi ex compagni di squadra, tra cui Paolo Maldini, Marco van Basten, Dejan Savićević, Demetrio Albertini, Roberto Donadoni, Alberico Evani, Daniele Massaro, Pietro Paolo Virdis e Sebastiano Rossi.

Il Milan, impegnato nella tournée estiva in Australia, è stato rappresentato dal patron Gerry Cardinale, dal presidente Paolo Scaroni e dai calciatori Christian Pulisic e Santiago Giménez, rimasti a Milanello per recuperare dai rispettivi infortuni.

Presenti anche le delegazioni di Real Madrid, con lo storico Pirri, e del Barcellona, oltre al presidente dell’Inter Beppe Marotta, al sindaco Giuseppe Sala e ai vertici del calcio italiano. Non sono mancati i tifosi della Curva Sud, che da anni custodisce la bandiera “Baresi 6”, simbolo di un legame mai interrotto tra lo storico capitano e il suo popolo.