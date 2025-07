Caso Villa Pamphili, Kaufmann estradato in Italia: interrogatorio a luglio

Si accelera il rientro in Italia di Francis Kaufmann, il 46enne accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili. Dopo il via libera definitivo dei giudici di Larissa, in Grecia, che hanno respinto ogni appello, l’uomo sarà estradato nei prossimi giorni, con ogni probabilità già nella prossima settimana.

L’arrivo di Kaufmann nella capitale segnerà una nuova fase cruciale nelle indagini. All’indagato verrà infatti notificata l’ordinanza di custodia cautelare, e il giudice per le indagini preliminari avrà tempo massimo cinque giorni per fissare l’interrogatorio di garanzia che si terrà in carcere.

Un passaggio fondamentale riguarderà il prelievo del Dna da parte delle autorità italiane, destinato ad essere confrontato con quello di Andromeda, la piccola di un anno ritrovata senza vita nel parco di Villa Pamphili a poca distanza dal corpo della madre, Anastasia Trofimova. Questo confronto genetico potrebbe fornire elementi decisivi per le indagini in corso.

La prossima settimana potrebbe dunque segnare una svolta, con Kaufmann di nuovo sotto la lente della giustizia italiana.

Chi è Francis Kaufmann

Francis Kaufmann ha 46 anni ed è al centro dell’inchiesta per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Nel corso degli anni, Kaufmann è stato oggetto di indagini per diverse accuse, anche di natura penale, e la sua figura è risultata controversa e sfaccettata. Originario di un contesto europeo, Kaufmann è riuscito a fuggire all’estero, finendo in Grecia, dove però le autorità locali hanno disposto la sua estradizione. Il suo profilo personale, le attività svolte e i rapporti con le vittime sono oggetto di approfondimento da parte degli inquirenti italiani.

La storia del caso di Villa Pamphili

Il duplice omicidio di Villa Pamphili ha sconvolto Roma e l’Italia intera. Anastasia Trofimova, madre della piccola Andromeda di appena un anno, è stata trovata senza vita nel parco della capitale, insieme alla figlia, in circostanze ancora da chiarire. Le indagini si sono subito concentrate su Francis Kaufmann, che era stato identificato come il principale sospettato. Il mistero si infittisce anche per i numerosi elementi emersi durante le indagini, che hanno portato a ipotizzare una vicenda complessa e dai contorni oscuri.

I fondi di Kaufmann e il loro ruolo nelle indagini

Un aspetto cruciale del caso riguarda i fondi a disposizione di Kaufmann. Durante le indagini, sono emersi movimenti finanziari sospetti e collegamenti con risorse economiche di dubbia provenienza. Questi fondi potrebbero aver permesso a Kaufmann di mantenere una rete di protezione o di organizzare la sua fuga, oltre a rendere più articolata la sua posizione giudiziaria. L’analisi dei conti e dei flussi di denaro è tuttora in corso e potrebbe fornire ulteriori elementi utili per ricostruire le dinamiche del delitto.