Bookmaker e toto Papa, Parolin favorito, Tagle lo incalza nelle quote

Scommesse, pronostici e persino l’intelligenza artificiale in campo per il nuovo Pontefice. Tra i papabili anche Zuppi, Pizzaballa e outsider over 80.

Papa Francesco è morto solo da pochi giorni, ma nel Regno Unito, dove le puntate non si risparmiano nemmeno davanti alle decisioni dello Spirito Santo, i bookmaker sono già in fermento: il Conclave non è ancora iniziato, ma la corsa al nome del futuro Papa è più accesa che mai. In cima alla lista dei papabili, secondo gli allibratori britannici, c’è un vero duello tra due giganti della Chiesa: il cardinale italiano Pietro Parolin e il filippino Luis Antonio Tagle.

Parolin, attuale Segretario di Stato vaticano, guida i pronostici con una quota che lo vede favorito al 35%. Tagle, volto noto dell’evangelizzazione globale e già protagonista in curia, lo tallona da vicino con il 25%. Ma non finisce qui: la rosa dei nomi in gioco è ampia e variegata, riflesso di una Chiesa sempre più universale.

Tra i più quotati spuntano anche il cardinale ungherese Peter Erdo, il teologo portoghese José Tolentino Mendonça, e altri due italiani: il bolognese Matteo Zuppi, noto per il suo impegno sociale, e Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme. Occhi puntati anche sull’Africa, con tre figure di spicco in evidenza: Fridolin Ambongo Besungu del Congo, Peter Turkson del Ghana e Robert Sarah della Guinea. In una girandola di nomi che sembra uscita da una campagna elettorale più che da un conclave, qualche agenzia britannica ha azzardato anche due outsider over 80, esclusi per età dalla votazione ma tecnicamente ancora eleggibili: l’italiano Angelo Scola, già arcivescovo di Milano, e il canadese Marc Ouellet.

Come se non bastasse l’adrenalina delle scommesse, si è inserito anche il contributo dell’intelligenza artificiale. Il Daily Mail, tra una notizia e l’altra, ha chiesto a un algoritmo di predire il prossimo Pontefice. Risultato? Ancora una volta, il nome che spicca è quello di Pietro Parolin. Una corsa incerta, con sorprese dietro ogni angolo, che tiene col fiato sospeso fedeli, analisti e… scommettitori.