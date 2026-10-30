Cinque castelli (trasformati in hotel) in Alto Adige con cucina gourmet e spa di lusso

Monti, valli, boschi, piste da sci: è una delle immagini dell’Alto Adige; ma ce ne sono altre, altrettanto affascinanti. Ed una, non ultima, è quella di una terra fitta di antichi borghi, castelli, fortezze. Ecco i cinque più belli

Hotel Turm, Fiè allo Sciliar

Hotel Turm, Fiè allo Sciliar (BZ) – Piazza Chiesa, 9. Tel. 0471725014 https://hotelturm.it Qui storia, arte e design si fondono. L’Hotel Turm è composto da 5 torri, di cui la più antica risale al 1200 E qui la storia si sente, tra le volte, le terrazze, i merli e le antiche statue.

Ma il Turm è anche ricco di opere d’arte moderna: vanta una collezione di circa 2000 opere, tra cui 2 quadri di Picasso, oltre a tele di grandi maestri come Kokoschka, De Chirico e Dix. E poi il Turm ha anche una splendida spa, con piscina esterna, varie saune, una magnifica grotta del sale e “last but not least” un’ottima cucina.

Castel Fragsburg, Merano

Castel Fragsburg, Merano (BZ) – Via Fragsburg, 3. Tel.: 0473 244071 https://www.fragsburg.com/it/

Su una collina che domina tutta la valle di Merano, immerso in un parco di 5 ettari, è una costruzione del 1624, costituita da due edifici: l’imponente catello medioevale e il sottostante casino di caccia dove si trovano le suites dell’Hotel.

Un’atmosfera magica: una ventina di grandi suites, e due ottimi ristoranti di cui uno, il Prezioso, vanta una stella Michelin; bello e buono anche l’Orangerie, con grandi vetrate sulla valle. Ma c’è anche una bella piscina, un idromassaggio riscaldato, varie saune e un reparto cure che offre trattamenti corpo, massaggi e bagni terapeutici e trattamenti di bellezza personalizzati.

Adler Guesthouse, Bressanone

Adler Guesthouse, Bressanone (BZ) – Via Ponte Aquila, 9. Tel. 0472 200621 – https://www.adlerbrixen.com/ Nel centro storico della bella antica Bressanone, sulla riva del fiume Isarco ed a due passi dalla splendida piazza del Duomo, c’è questo antico edificio che risale al 1500 e che ha ospitato personaggi famosi, come l’Imperatore Massimiliano, Cosimo ‘de Medici, l’arciduca Ferdinando, per citarne solo qualcuno.

E, nonostante una recente, importante ristrutturazione, qui la storia si sente: ne sono una prima testimonianza le belle volte nelle stanze e nei corridoi. Ma all’Adler c’è anche un tocco insolito per un antico edificio in un centro storico: è la piccola deliziosa piscina sul roof, la bella grande sauna, il bagno turco. Dalla piscina sembra di toccare le torri della cattedrale: un sogno.

Parkhotel Holzner, Soprabolzano

Parkhotel Holzner, Soprabolzano (BZ)-Via Paese, 18. Tel. 0471345231 – https://www.parkhotel-holzner.com/ A soli 15 minuti dal centro storico di Bolzano, a 1200 metri, c’è questo bell’albergo, costruito nel 1908; da quassù lo sguardo spazia su pascoli, boschi, dolci colline e scoscese vette alpine. Da sempre proprietà della famiglia Holzner, è una delle migliori testimonianze dello stile Liberty alpino in Alto Adige.

Grandi sale, un ristorante Liberty, mobili primi Novecento, fanno sentire in un’atmosfera storica ma rilassante. Splendide le terrazze, in cui si può pranzare e fare colazione e assolutamente “super” la grande spa e la piscina interna – esterna. Ma uno dei vanti dell’Hotel è il ristorante 1908, dove una cucina di altissimo livello si sposa con una cantina ricchissima di vini, soprattutto locali e con un servizio gentile e sorridente.

Castel Hörtenberg, Bolzano

Castel Hörtenberg, Bolzano – Via Monte Tondo 4. Tel.: 0471 180 0355 – https://www.castel-hoertenberg.com/ Nel cuore della bella Bolzano, un castello del XV secolo è stato trasformato in un boutique hotel 5 stelle. Le 24 suites sono tutte una diversa dall’altra e conservano gli antichi archi, le volte, le travi di un tempo. Affreschi seicenteschi, torri, volte gotiche, qualche bel pezzo d’arredamento d’epoca sono inseriti in una realtà moderna ricca di confort.

Naturalmente c’è, nel bel giardino, una piscina riscaldata e una spa; c’è una grande sauna finlandese con vista sul parco, una biosauna, un bagno turco ed un grande, marmoreo idromassaggio. Ma il “punto” mirabile di Castel Hörtenberg è il ristorante Le Segrete, situato nelle antiche cantine, in una sala con volte e mura in pietra a vista. Qui viene proposta una cucina di altissimo livello, con piatti leggeri e molto ben presentati, prodotti del territorio e la mano magica del giovane chef Armin Elezi. “Last but not least”, Bolzano con i suoi vicoli, le magiche piazze, i palazzi antichi, è a un minuto, a piedi, dall’Hotel.