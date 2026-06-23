Augustus Hotel & Resort, il lusso diffuso di Forte dei Marmi

Non si svela certo un segreto quando si afferma che d’estate Forte dei Marmi si trasformi nel red carpet della Versilia. Attori, cantanti, stilisti, industriali e politici, l’estate al Forte è da sempre sinonimo di lusso ed esclusività.

Un ruolo cruciale nel fare di Forte dei Marmi la perla della Versilia sono senza dubbio alcuno le sue strutture ricettive, spesso e volentieri ville storiche e vere progettate dai massimi esponenti dell’architettura italiana.

È in questo contesto di glamour consolidato che si inserisce l’Augustus Hotel & Resort, il cinque stelle che dal 1953 incarna meglio di ogni altro la vocazione all’eccellenza di Forte dei Marmi.

Viene anche difficile definirlo un hotel nel senso convenzionale del termine, perché l’Augustus è in fondo un mondo a sé: un resort diffuso che si estende tra pinete, giardini lussureggianti e ville storiche, ciascuna con la propria identità architettonica e il proprio carattere.

Il cuore pulsante dell’Augustus è Villa Pesenti, il nucleo originario del complesso, attorno al quale si articola un sistema di dimore esclusive capaci di soddisfare ogni sfumatura del desiderio di lusso.

Si parte dalle Garden Villas, nascoste nella quiete del parco con giardini privati e piscine o vasche idromassaggio, pensate per chi cerca la massima riservatezza. C’è poi La Nave, struttura brutalista immersa nella pineta, con ampi balconi protesi verso le Alpi Apuane e la Day Spa.

Arriviamo quindi a Villa Radici, con i suoi spazi eleganti e raccolti. Infine, ultimo ma non per importanza, Villa Agnelli, forse la dimora più carica di storia e fascino dell’intero resort.

Costruita dall’ammiraglio Morin e poi acquistata da Edoardo Agnelli, la villa fu per oltre trent’anni il rifugio estivo della famiglia più potente del capitalismo italiano, diventando simbolo assoluto della Dolce Vita versiliese.

Ancora oggi conserva intatto il carattere di una residenza privata d’altri tempi, arredata da Mirella Agnelli e largamente preservata nel suo fascino originale.

La biblioteca, la scenografica scala in legno che collega i tre livelli, le pareti rivestite da originali carte da parati liberty in tenui tonalità di rosa, verde e azzurro.

Un dettaglio, tra tutti, racconta l’unicità del luogo: Villa Agnelli è collegata al mare attraverso l’unico sottopassaggio privato della Versilia, fatto realizzare dagli Agnelli stessi e ancora oggi percorribile dagli ospiti dell’Augustus.

A completare il quadro di un’ospitalità senza compromessi c’è l’Augustus Beach Club, la spiaggia privata dell’hotel con un elegante ristorante sul mare.

Dall’inizio di giugno, inoltre, è stato inaugurato il Bistrot di Villa Agnelli, un altro spazio esclusivo concepito come esperienza immersiva nel cuore della villa, dove si potrà cenare in un’atmosfera di lusso e relax.

Sulla splendida terrazza affacciata sul giardino, tra il profumo dei pini marittimi, gli ospiti possono assaporare una cucina contemporanea e ricercata firmata dall’Executive Chef Edoardo Leoni e dallo Chef Riccardo Angeli, un percorso gastronomico che unisce mare, terra e orto nel segno dei sapori della Versilia.

A completare l’atmosfera, una mise en place firmata Ginori 1735: la storica manifattura fondata a Doccia nel 1735 dal marchese Carlo Ginori, oggi considerata uno dei simboli mondiali della porcellana di pregio e dell’artigianato artistico italiano.

Per il Bistrot Villa Agnelli è stata scelta la collezione Catene di Gio Ponti, capace di dialogare con l’identità della villa intrecciando tradizione, modernità ed eleganza in ogni dettaglio della tavola.

L’Augustus, del resto, ha sempre saputo trasformare la storia in ospitalità. E Villa Agnelli, con il suo nuovo bistrot, ne è la conferma più luminosa.