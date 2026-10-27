Antonelli prepara la festa in Messico: tequila, famiglia e capelli colorati

Meno male che il titolo di campione del mondo piloti di Formula 1 per Kimi Antonelli non è arrivato ad Austin, dove sul podio ha dovuto brindare col succo di frutto. Niente champagne, alcoli vietatici in Texas per i minori di 21 anni e Kimi Antonelli ne ha compiuti da poco venti. Ma in Messico sarà tutta un’altra storia, c’è la tequila e Max Verstappen ha già fatto una previsione facile facile all’amico: “Non ce la farei a correre in Brasile dopo tutta la tequila che bevrai a Città del Messico”. Mancano due punti, ma forse anche meno perchè è tutt’altro che scontato che George Russell vinca il prossimo gran premio, lui che è in depressione totale e a ogni gara arriva lontanissimo dal compagno di squadra della Mercedes. E allora anche se continua a dire che “non è finita finchè non è finita” Kimi sa che l’appuntamento è per domenica sera e il 1 novembre per lui diventerà indimenticabile.

Arriva la mamma

Nell’ultimo week end vincente a ad Austin con Kimi c’era solo il papà Marco che in questa settimana sarà impegnato con il suo team di GT Antonelli Motorsport impegnato nel finale di stagione al Mugello, dove nel weekend si svolgerà l’ultima tappa del campionato italiano Gran Turismo. Arriverà in Messico solo per il giorno della gara, ma sarà preceduto dalla mamma Veronica e dalla sorellina Maggie, legatissima al futuro campione del mondo. E poi, anche se dice di non pensare alla vittoria, Kimi ha già deciso uno dei modi per fare festa: “Mi tingerò i capelli dopo la vittoria, non ho ancora deciso come, ne parlerò con i miei genitori, ma magari qualcosa con due colori, abbastanza esotico”.

Come Schumacher, Vettel e Verstappen

Nella storia della Formula 1 ci sono stati tre piloti capaci di chiudere i conti mondiali con esattamente 4 gare di anticipo sulla fine del campionato: Michael Schumacher (Ferrari): ci è riuscito per ben due volte, nel 2001 (titolo conquistato al GP d’Ungheria con 4 gare ancora da disputare) e nel 2004 (titolo sigillato al GP del Belgio). Sebastian Vettel (Red Bull): nel 2011, quando si laureò campione del mondo al GP del Giappone a 4 gare dal termine.Max Verstappen (Red Bull): nel 2022, vincendo il mondiale sempre al GP del Giappone (Suzuka) con 4 gare di anticipo. Il record assoluto di anticipo appartiene sempre a Michael Schumacher, che nel 2002 vinse il mondiale con 6 gare di anticipo (a Magny-Cours, a luglio), seguito da Nigel Mansell che nel 1992 chiuse la partita iridata con 5 gare di anticipo. Kimi si aggiungerà a questi fuoriclasse e dopo il Messico si divertirà negli ultimi gran premi a preparare la stagione 2027: Brasile, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi le ultime tappe del 2026, gare che saranno ininfluenti.