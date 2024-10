Amadeus lancia la sfida: "La Corrida" torni anche in radio

Dagli studi radiofonici di RTL 102.5 Amadeus è un fiume in piena. L'ex conduttore del Festival di San Remo annuncia che il suo nuovo programma, "La Corrida", arriverà anche in radio sulle frequenze di RTL102.5. "Da bambino ascoltavo la Corrida di Corrado alla radio. Ora io la riprendo sul Nove da lunedì 4 novembre, ma con Lorenzo Suraci (patron di 102.5) abbiamo avuto un'idea: perché non la trasmettiamo anche in diretta su 102.5? Questa è la proposta che faccio a Warner Bros Discovery".

Amadeus, ospite alla radio, lancia la sua idea. "La Corrida per me è un programma che appartiene alla storia della televisione, in particolare di quella generalista. Portarlo sul Nove è un triplo salto mortale. L'idea di riprenderlo ce l'avevo già da 3-4 anni", ha aggiunto. "La Corrida prenderà il via il 4 novembre per otto lunedì".

Poi parla dell'arrivo al Nove. "Gli ascolti bassi sul Nove? È un canale ambizioso, sta diventando generalista e ci vuole del tempo per abituare il pubblico". Questo il pensiero del conduttore televisivo in merito agli ascolti momentaneamente non esaltanti del suo programma "Chissà chi è". "Se mi sposto con un programma conosciuto, ci vuole pazienza perché lo spettatore deve avere l'abitudine a trovarti. La gente ha le sue abitudini, e lo sapevo. In conferenza stampa avevo detto: 'spero di partire dal 3%', e questo è stato. Ci vuole solo pazienza", ha concluso.