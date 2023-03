Cominciano ad arrivare le fragole quelle buone e profumate davvero. Sono le rondini dell’orto perché annunciano la primavera. Si trovano di serra ormai tutto l’anno, ma andando per boschi potete già avere la fortuna di incontrare quelle piccole selvatiche che hanno un sapore e un profumo unici. E poi le fragole con quella forma a cuore sono un invito al nuovo sentimento che il risveglio della campagna promuove. Dunque portarle in tavola sotto forma di torta delizia il palato e rinfranca l’animo. Proviamoci.

Ingredienti (Per una teglia da forno di 20 centimetri di diametro) - 300 grammi di farina anche 0, 150 grammi di zucchero semolato, 4 uova, 300 grammi di fragole, 100 millilitri di latte, 100 millilitri di olio di semi di girasole alto oleico, un limone non trattato, un bustina di lievito per dolci, una di vaniglina, quattro cucchiai di zucchero a velo, una presa di sale; per la crema: un uovo, due cucchiai rasi di farina, due cucchiai colmi di zucchero, 250 millilitri di latte.

Procedimento - Iniziamo a fare la crema. In un pentolino scaldate a fuoco dolce il latte con la scorza di mezzo limone (attenzione a non tenere anche la parte bianca che è amara) aggiungete la farina setacciata, lo zucchero e il rosso di un uovo e cominciate a girare facendo addensare. Se del caso usate una frusta per evitare che si formino grumi. Appena la crema è compatta spegnete il fuoco. Ora nella planetaria oppure in una capace ciotola sbattete con lo zucchero le quattro uova a bianco. Il composto deve essere spumoso. Aggiungete il latte e l’olio di semi di girasole e girate ancora, poi mettete tutte le polveri tranne lo zucchero vanigliato. Continuate a impastare energicamente. Quando il composto sarà bello spumoso fate riposare e dedicatevi alle fragole. Tagliatele a pezzetti dopo averle mondate e lasciatene una o due da parte per guarnizione. Aggiungete le fragole all’impasto, grattugiate la buccia del limone rimasto unendola all’impasto e amalgamate bene. Foderate con carta forno una teglia a cerniera da dolci di 20 cmcentimetridi diametro. Stendete un primo strato di impasto, poi uno di crema, ancora uno di impasto e uno di crema e finite con l’ultimo strato d’impasto guarnendo con le fragole rimaste che potrete fare a fettine e sistemarle a mo’ di fiore o di festone. Infornate a 180 gradi per circa 45 minuti (fate sempre il controllo con lo stecchino: infilatelo nella torna se emerge asciutto vuol dire che è pronta). Sfornate, lasciate intiepidire, togliete la torta dalla teglia e cospargetela di zucchero a velo.

Come far divertire i bambini - Fate mescolare a loro l’impasto al momento di aggiungere le fragole e poi fatevi aiutare a guarnire la torta.