Si può stupire anche con un crostone di pane se si sa come fare e soprattutto se ci si affida a due prodotti di stagione che in questo momento sono al massimo del sapore: i fichi e le nocciole. È una ricetta questa che ci prende per mano e ci conduce dall’estate piena al primo autunno con soavità e semplicità.

Ingredienti - 100 gr di prosciutto crudo (meglio se un po’ saporito come l’ottimo Norcia), 150 gr di brie (ma potete sostituire con gran costrutto con il Taleggio), 4 fette ampie di pane casereccio meglio se pugliese (diciamo 30 gr a fetta), una ventina di nocciole, 4 fichi ben maturi, tre cucchiai di olio extravergine di oliva o, meglio, 40 gr di burro, due cucchiai di miele di castagno.

Procedimento - Sgusciate le nocciole, tostatele in padella e poi sminuzzatele grossolanamente tenendole da parte. Fate fondere il burro (oppure mettete l’olio extravergine) in una padella ampia e tostate da ambo i lati bene le fette di pane. Ora ricopritele con pezzetti di formaggio e fate fondere parzialmente il formaggio. Se volte sbucciate i fichi o fateli semplicemente in quattro parti. Prendete ogni singolo crostone adagiatevi sopra un paio di fette di prosciutto e i fichi; guarnite con le nocciole e fate colare un po’ di miele.

Come far divertire i bambini - Date a loro il compito di guarnire con nocciole e miele i crostoni (si leccheranno le dita!).