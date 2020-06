Cuciniamo insieme: fusilloni ai gamberi e crema di fiori di zucca

Siamo nel primo giorno d'estate e quindi portiamo in tavola il mare, il sole e il profumo dei prati in fiore. Non siamo proprio nel giardino di Giverny di Claude Monet, ma abbiamo cercato - si parva licet - di acconciare una ricetta che ci disponga in armonia con la bella stagione. È un primo di facile realizzazione che però darà allegria alla tavola. Protagonisti sono i fiori di zucca che in queste settimane sono carnosi, profumati, pieni. E partendo da questo regalo della natura possiamo realizzare una semplicissima crema che dà però colore al piatto e calore ai sensi. Dunque in cucina.

Ingredienti - 320 grammi di fusilloni di semola di grano italiano, 400 grammi di gamberi, meglio se rosa, 20 fiori di zucca carnosi, 40 grammi di rucola selvatica, una cipolla bianca e due scalogni, 80 grammi di olio extravergine di oliva, mezzo bicchiere di vino bianco, un cubetto di ghiaccio, sale e pepe di mulinello q.b.

Procedimento - Tritate finemente la cipolla bianca e mettetela a stufare in una padella con almeno quattro cucchiai di olio extravergine di oliva. Mondate i fiori di zucca privandoli del pistillo centrale del gambo e delle foglioline della corolla. Fateli andare per un paio di minuti a fuoco vivace (attenzione però che non arrostiscano) poi abbassate la fiamma e fate stufare per una decina di minuti regolando di sale e pepe. Mondate i gamberetti e intanto mettete a bollire l'acqua in una pentola per cuocere la pasta. Ritirate dalla padella i fiori di zucca e sistemateli nel bicchiere del mixer a immersione e frullate fino a ottenere una crema omogenea. Se serve aggiungete a crudo un filo d'olio extravergine. Nella stessa padella dove avete cotto i fiori di zucca fate stufare in due cucchiai di olio extravergine di oliva gli scalogni finemente tritate,saltateci i gamberetti a fiamma vivace, sfumate col vino e portate a cotture per un paio di minuti aggiustando di pepe e sale. Cuocete la pasta al dente, scolatela e saltatela nella padella con i gamberetti aggiungendo la crema di fiori di zucca. Ora con il mixer ad immersione 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, il cubetto di ghiaccio, la rucola e un pizzico di sale realizzate il pesto di rucola. Impiattate guarnendo con questo pesto.

Come far divertire i bambini - Date ai piccoli il compito di mondare i fiori di zucca. Una volta che li abbiano privati del pistillo del gambo e delle foglioline a corona non dovete far altro che sciacquarli, meglio se in acqua molto fredda in modo che non perdano brillantezza.