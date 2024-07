Cuciniamo insieme: la carbonara al tartufo

Se volete stupire i vostri amici con un piatto semplicissimo, super rapido e buono provate a contaminare la carbonara con il tartufo scorzone che costa poco e rende tanto.

Se avete scelto come vacanza l’Appennino o anche le sue colline che lungo oltre mille chilometri digradano verso il mare da questa catena di monti dolce e meravigliosa che è la spina dorsale della penisola potete approfittare di un frutto estivo dei boschi che proprio l’alternanza di pioggia e sole di queste settimane ha favorito: il tartufo scorzone che costa poco e rende tanto. È meno profumato del nero pregiato e del tuber magnatum pico, il bianco che si raccolgono tra autunno e inverno, ma ha al palato una piacevolissima consistenza. Così se volete stupire i vostri amici con un piatto semplicissimo, super rapido e buono provate a contaminare la carbonara.

Ingredienti - Un tartufo scorzone da 80 gr, 360 gr di spaghetti (noi preferiamo quelli da grano Senatore Cappelli) o altra pasta secca di semola, 4 cucchiai di olio extravergine di oliva, 3 uova di generose dimensioni, 120 gr di Pecorino o Parmigiano Reggiano o Grana padano grattugiati, sale e pepe q.b.

Procedimento - Mette a cuocere la pasta in abbondante acqua salata, nel frattempo separate i tuorli dagli albumi e in una capace casseruola dove poi condirete la pasta battete i tuorli con olio extravergine, generoso pepe e ¾ del formaggio. Aiutatevi per ottenere la cremina con un po’ di acqua ci cottura della pasta. Scolate gli spaghetti, mantecateli bene nella crema d’uovo aggiustando di sale e di pepe e aggiungendo il formaggio rimasto, lamellate generosamente il tartufo e servite.

Come far divertire i bambini - Fate sbattere a loro le uova e creare la cremina.