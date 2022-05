La primavera regala in cucina spunti di fragrante creatività. Proponiamo per questa domenica una ricettina che può essere un antipasto, un ottimo apetizer per l’aperitivo, la guarnizione di una portata più impegnativa. Trionfa qui il peperone che è uno dei più saporiti e gustosi doni dell’orto.

È arrivato insieme alle melanzane, ai pomodori e alle patate dalle Americhe. Anche lui è una solanacea, ma a differenza di melanzane e patate si può mangiare crudo. È una «spremuta» di vitamine, con la capsicina aiuta la circolazione, con le fibre è amico dell’intestino. Ha moltissima acqua e combatte la sete. Coloratissimi sono davvero un grande ausilio in cucina.

Ingredienti (per 8 budini) - 250 grammi di peperoni, 250 grammi di zucchine, 150 grammi di panna da cucina, 40 grammi di Parmigiano Reggiano, due uova, una cipolla bianca fresca generosa, 150 grammi di Taleggio, sale, pepe, noce moscata e olio extravergine di oliva q.b., qualche fogliolina di menta.

Procedimento - Mondate bene i peperoni e fateli a cubettini egualmente con le zucchine e tritate finemente la cipolla. Ora in due padelle fate stufare metà di cipolla per ogni padella e quando diventa trasparente unite in una i peperoni nell’altra le zucchine. Cuocete per un quarto d’ora a fuoco moderato. Nel frattempo fate preriscaldare il forno a 180°. Ora preparate la salsina di formaggio. Fate a cubetti il Taleggio e fatelo sciogliere in tre cucchiai di panna aggiustando di noce moscata. Sciolto il formaggio tenete la salsina in calo. A cottura di peperoni e zucchine aggiustate di sale e di pepe. Ora con il mixer ad immersione frullate prima i peperoni e poi le zucchine ovviamente in due diversi contenitori. Unite alle due creme metà della panna rimasta per ciascuna, metà del Parmigiano Reggiano, un uovo e frullate di nuovo. Prendete delle cocotte da monoporzione e riempitene 4 con la crema di peperone e 4 con la crema di zucchine (volendo potete fare anche i budini misti). Metteteli in una teglia con due dita di acqua tiepida e infornate per circa 30 minuti cuocendo a bagnomaria. A cottura ritirate dal forno e fate intiepidire. Sformate i budini, guarniteli con qualche fogliolina di menta e nappate con la salsa al Taleggio.

Come far divertire i bambini - Fate decorare a loro con la salsa e la menta i budini.