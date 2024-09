Primi accenni di aria frizzante e allora si può riaccendere il forno per cominciare ad assaporare profumi di pre-autunno. Come sempre spuntano le patate per rendere la vita facile in cucina, soddisfare l’appetito anche dei più piccoli e dare un po’ di calore. Ecco una preparazione facile facile, rapida nell’esecuzione: si deve solo avere un po’ di pazienza per il tempo di cottura.

Ingredienti - 4 o 5 patate di generose dimensioni, 200 gr di prosciutto cotto di primissima qualità, 100 grammi di Parmigiano Reggiano o Grana Padano o Asiago stravecchio grattugiato, 150 gr di burro di primo affioramento (noi usiamo quello al tartufo, diversamente potete aromatizzare con noce moscata) 300 gr di fiordilatte (va bene anche la bufala oppure scamorza bianca) sale qb.

Procedimento - Sbucciate le patate e poi con la mandolina fatele a fettine sottili, passatele in acqua e poi asciugatele con un canovaccio. Prendete una capace tortiera da forno, imburrate bene il fondo che cospargerete di formaggio grattugiato, sistemate uno strato di patate, salate, sopra di esso sistemate le fette di prosciutto cotto e dei dadini o fettine di fiordilatte. Ricoprite con un altro strato di patate, aggiustate di sale, fate cadere dei fiocchetti di burro e una consistente pioggia di formaggio grattugiato. Volendo potete fare un terzo strato ripetendo, prosciutto cotto, fiordilatte poi patate e finendo sempre con burro e formaggio grattugiato. Infornate a 200 gradi per circa 50 minuti.

Come far divertire i bambini - Fate fare a loro gli strati della teglia di patate.