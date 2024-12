Profitto e sostenibilità: la coppia perfetta

"Sostenibili oggi per garantire un futuro domani”. Ha l’incisività di uno slogan, ma slogan non è: si tratta della linea programmatica del, uno dei principali operatori nazionali nella distribuzione del gas naturale, società per azioni partecipata, tramite la controllante Asco Holding S.p.A., da 77 comuni e 9 soci privati, quotata in Borsa Italiana dal 2006, che gestisce il servizio in 301 comuni del Nord Italia, ha una rete distributiva di oltre 14.700 km e raggiunge circa 870.000 utenti. Una realtà che se decide un percorso sostenibile lascia il segno, eccome.

In una lettera agli stakeholder, il presidente e amministratore delegato, Nicola Cecconato, scrive: “Consapevole del significativo contributo che il Gruppo può dare nella costruzione di un futuro migliore, Ascopiave continuerà a perseguire il miglioramento continuo degli obiettivi raggiunti, per un successo aziendale davvero sostenibile”. E in un altro punto: “Il Bilancio di Sostenibilità 2023 costituisce uno strumento di rendicontazione. Descrive i risultati e gli obiettivi strategici del Gruppo e si pone in linea con le sfide globali anche in ambito di sostenibilità, sviluppando progetti, risorse e competenze per un futuro inclusivo e rispettoso dell’ambiente. Poiché, come dice qualcuno, There is no planet B” (non c’è un altro pianeta dove vivere). Vediamo dunque cosa contiene il Bilancio di Sostenibilità, vera e propria guida per i dirigenti, per i dipendenti e gli stakeholder di Ascopiave.

Per Ascopiave la sostenibilità non è una moda, ma è il vero acceleratore di crescita. L’azienda vede l’ESG (acronimo di Environmental, Social e Governance) come valore fondante per un business responsabile ed etico. Per esempio: Ascopiave, che distribuisce gas naturale, ha iniziato a diversificare verso le rinnovabili, in sinergia con gli obiettivi della transizione green. L’approccio ESG guida ogni livello dell’organizzazione e dimostra come il Gruppo affronti le sfide globali.

Trasparenza, Integrità e Responsabilità

Un modello di governance robusto assicura che l’azienda operi con integrità, responsabilità e trasparenza a beneficio degli stakeholder. Già nel 2021, l’assemblea degli azionisti di Ascopiave deliberò - in anticipo sui tempi - una modifica nello statuto. Introdusse il concetto di “successo sostenibile”, inteso come creazione di valore a lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società.

Il Codice Etico di Ascopiave è la bussola per management, dipendenti e stakeholder; dà priorità alla sostenibilità e al rispetto e valorizzazione del personale.

Nel 2022, il CdA ha adottato - su suggerimento del Comitato Sostenibilità - le “Linee di Indirizzo per il perseguimento del successo sostenibile”. E la strategia economico-finanziaria del Gruppo ha integrato gli obiettivi ESG: il CdA ha approvato il “Piano Strategico 2024-2027” nel rispetto dei principi fissati nelle suddette “Linee di indirizzo”. Che sono: crescita nei core business; diversificazione in settori sinergici; efficienza economica e operativa; innovazione.

La creazione di valore

Il Gruppo mira a una stabile creazione di valore per gli azionisti e degli stakeholders. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi risponde alle best practices di settore, grazie all’aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo delle società del Gruppo. Il coinvolgimento degli stakeholder, che punta a implementare la fiducia, ha portato alla creazione di un database periodicamente aggiornato. Il Gruppo Ascopiave ha identificato oltre 700 stakeholder, raggruppati per macrocategorie. Per ciascun portatore d’interesse sono stati associati nominativi e recapiti, così da permetterne il coinvolgimento attraverso diverse modalità, tra cui questionari. Ascopiave fa parte di quelle società che per prime dovranno implementare la Direttiva n. 2022/2464/UE riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). La nuova disciplina richiede alle aziende dettagli più completi su questioni ambientali, sociali e di governance. E introduce l’obbligo di comunicare dati prospettici, la valutazione degli impatti lungo la catena del valore e la misurazione degli effetti di attività aziendali sul clima e sulla società. Obiettivo: aumentare la trasparenza.

L’importanza delle persone

Il valore non è solo economico, è anche l’impatto positivo sulle persone. Il benessere, la piena e stabile occupazione, la crescita professionale dei dipendenti sono priorità strategiche. Richiedono investimenti in formazione e aggiornamento, per potenziare le competenze e garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo, motivante. La sicurezza sul lavoro si ottiene con misure preventive. Inclusione e pari opportunità, parole quantomai attuali, sono punti cardine della cultura aziendale, con attenzione alla diversità e valorizzazione dei talenti, nonché alla conciliazione tra vita privata e lavorativa dei collaboratori. Ma l’impatto sociale di Ascopiave non si ferma qui: l’azienda è partner attivo per le comunità locali, collaborando con amministrazioni e enti senza scopo di lucro per sostenere progetti di miglioramento della qualità della vita.

Il Gruppo privilegia i fornitori con certificazioni ambientali, di qualità, salute e sicurezza, che operino in linea con le scelte sostenibili di Ascopiave. E la prevalente presenza di fornitori locali contribuisce a mantenere il livello di occupazione sul territorio.

Ambiente e transizione energetica

Ascopiave non accetta compromessi. Per l’ambiente, ridurre l’impatto è un impegno fattivo. La distribuzione del gas naturale avviene con tecnologie all’avanguardia nel monitoraggio delle reti. Il Gruppo, grazie a infrastrutture moderne, sta diminuendo le emissioni di gas serra. Ampliata l’attività nelle rinnovabili: idroelettrico, fotovoltaico, eolico e biometano riducono il ricorso ai combustibili fossili. E nei prossimi anni è previsto maggiore impiego di energie pulite per sostenere la decarbonizzazione. Il risparmio riguarda anche la vita interna aziendale, a partire dal servizio mensa, con l’adozione di pratiche dell’economia circolare, che riducono al minimo l’impatto ambientale. Nella sede aziendale, viene garantita la produzione di energia green da impianti fotovoltaico e geotermico. Inoltre, gli spazi verdi sono dotati di un sistema di irrigazione e di raccolta di acque piovane per ridurre i consumi d’acqua (c.d. water foot print).

Riduzione emissioni CO2

Ascopiave ha in corso progetti volti alla riduzione nella CO2. Nel settore della distribuzione del gas sono stati realizzati 30 impianti di ottimizzazione dei sistemi di preriscaldo nelle cabine REMI che consentono un risparmio di circa 200 t/anno di CO2 (nel 2023 la riduzione di CO2 è stata pari a 171 t di CO2). Altri quattro progetti sono in lavorazione e allo studio. È stata ampliata la tecnologia innovativa CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) per il monitoraggio preventivo delle condotte e l’individuazione delle dispersioni. Nel 2022, i sistemi hanno coperto circa 1.800 km di rete, nel 2023 ben 8.000 km. Ascopiave ha iniziato l’introduzione di veicoli a propulsione elettrica ed ibrida nella propria flotta. Altri progetti riguardano la realizzazione di impianti di tubo espansione cogenerativa in grado di recuperare energia dalla decompressione del gas nelle cabine.

Infine, quest’anno è stata eseguita un’analisi che ha valutato positivamente il prossimo utilizzo di tubazioni in polietilene prodotto da fonti non fossili. Queste tubazioni, al 100% compatibili con biometano, idrogeno e blend di gas rinnovabili, oltre a ridurre la produzione di rifiuti e le possibili contaminazioni di terreni e falde acquifere, riducono l’impronta al carbonio del prodotto finale.

È così forte l’impegno per la riduzione della CO2 che la politica di remunerazione in Ascopiave lega una parte della componente variabile della remunerazione dell’amministratore delegato e dei dirigenti con responsabilità strategiche agli obiettivi di performance sostenibile.

Impegno per un futuro sostenibile

Con una governance solida, attenzione per il benessere delle persone e un modello ambientale a basso impatto, Ascopiave dimostra di avere una visione a lungo termine per un futuro sostenibile. Il Gruppo con base a Pieve di Soligo (TV) riesce a combinare profitto e sostenibilità, contribuendo a un’economia più equa e rispettosa del pianeta.

E continuerà a investire nelle persone, nella tecnologia e in soluzioni innovative, confermandosi un player affidabile e impegnato nel panorama energetico italiano.