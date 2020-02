L'impero «Nobu» alla conquista del mondo: dal sushi agli hotel

Nobu Matsuhisa è uno degli chef più famosi al mondo. I suoi ristoranti, capaci di reinterpretare il sushi della migliore tradizione in modi sempre nuovi, sono sparsi per tutto il mondo. Niente male, per un uomo che ha raccontato come, durante il suo primo apprendistato al Matsuei-sushi di Tokyo - «la paga era così bassa che non potevo neanche comprare un coltello». Nella sua biografia (Nobu) uscita l'anno scorso in Italia, lo chef racconta di come un collega più anziano gli regalò un coltello quando si era rotto. «"Tieni" mi disse. "Se riesci ad aggiustarlo, è tuo". Non mi lasciai scappare l'occasione. […] lo smontai, lo affilai e lo rimontai. Poi lo portai al mio collega. "Ce l'ho fatta!" annunciai. Lui se lo riprese e disse: "Grazie". Avrei voluto accusarlo di avermi ingannato, ma la gerarchia nel ristorante era molto rigida e dovetti ingoiare il rospo senza lamentarmi. Questo episodio, però, alimentò il mio spirito battagliero, e decisi di vendicarmi diventando più bravo di lui in tutto». È il suo carattere tenace ad averlo portato ad aprire il suo primo ristorante - il Matsuhisa di Los Angeles - nel 1987. Ed è lì, che Nobu incontra Robert De Niro, innamorato del suo merluzzo marinato al miso. Così su due piedi, l'attore gli propone di aprire insieme un ristorante a New York ed è lì che inizia la loro avventura.

L'impero creato da Nobu Matsushisa e Robert De Niro non si ferma però al sushi. Nel 2009 fondano infatti Nobu Hotel. L'azienda progetta di aprire 20 nuove strutture nel 2020 tra cui Atlanta, Tel Aviv e Toronto. Nobu Hospitality - che comprende Hotel e Restaurants - prevede di raggiungere un miliardo di ricavi nei prossimi cinque anni. Sul segreto del suo successo Nobu spiega: «Quando penso a com'è stato creato questo ambiente, mi rendo conto che tutto è avvenuto perché mi sono concentrato soltanto sui clienti e mai sui soldi». Ecco i nostri hotel preferiti, per un soggiorno firmato Nobu.





Nobu Los Cabos

Primo hotel messicano del gruppo, il Nobu Hotel Los Cabos si affaccia sul mare e offre camere che mescolano perfettamente il minimalismo giapponese contemporaneo alle rifiniture e ai materiali naturali locali. Con un design ispirato alla sofisticata palette che richiama l'estetica giapponese del brand Nobu e alle caratteristiche uniche di Cabo San Lucas, il Nobu Hotel Los Cabos è la fusione perfetta tra eleganza architettonica e lusso informale. Per non parlare del cibo: impossibile godere pienamente dell'esperienza dell'hotel senza gustare i piatti da sogno del ristorante Nobu, dove con le sue vetrate creano un'atmosfera completamente immersiva. Da non perdere, il tempura di gamberi con le sue tante salse. Il Nobu Hotel Los Cabos è parte del gruppo Leading Hotels of the World.





Nobu Chicago

Situato nel West Loop di Chicago, uno dei quartieri cittadini in rapida crescita e sede della famosa «Restaurant Row», il Nobu Hotel Chicago è parte del gruppo Leading Hotels of the World. La struttura è reso vivace dalla sua architettura, che unisce con maestria elementi dell'antica arte giapponese e del nuovo mondo moderno, creando un senso di sofisticatezza accessibile. Con camere e suite arredate con gusto, un esclusivo Nobu Restaurant e il Nobu Rooftop di nuova concezione, Nobu Hotel Chicago è la destinazione ideale per un soggiorno elegante in uno dei centri culinari della Città del vento. Nobu Hotel Chicago offre anche un spa di 260 metri quadrati dedicata al relax e un centro fitness all'avanguardia con attrezzature Technogym.





Nobu Miami Beach

A un passo dall'Atlantico presso la cosmopolita Miami Beach, Nobu Hotel vanta una posizione strategica tra boutique, ristoranti, locali e paesaggio tropicale. Spaziose camere progettate da David Rockwell regalano viste della celebre Collins Avenue o dell'abbagliante Atlantico. All'esclusiva nuova piscina Nobu si affiancano altre tre piscine, un porticciolo privato e il servizio in spiaggia Una struttura spa e fitness di oltre 2.000 metri quadri con attrezzatura all'avanguardia, lezioni di fitness ogni giorno, piscine, saune e idroterapia e trattamenti esclusivi Nobu vi regalerà ore e ore di relax. Ma è l'eccellenza culinaria a costituire l'essenza stessa dell'esperienza Nobu ed è promosso attraverso i ristoranti sulla proprietà tra cui il Malibu Farm e Nobu. Nobu Miami Beach è parte del gruppo Leading Hotels of the World.