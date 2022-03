Wine&Siena ritorna in presenza. Con tante novità

Anche se stiamo attraversando un periodo particolarmente difficile non essendo ancora fuori dalla pandemia, nel ben mezzo della quale si è anche aggiunto un drammatico conflitto armato, finalmente i grandi eventi dei vini in Toscana tornano in presenza e poter alzare i calici è sicuramente di buon auspicio e di augurio, nella speranza che nel mondo si possa presto godere dei piaceri della vita, lasciandosi alle spalle questo terribile periodo. Ne abbiamo davvero tutti bisogno.

Ad aprire il calendario dei grandi eventi è Wine&Siena alla 7^edizione dal 12 al 14 Marzo 2022; seguiranno il 21 e 22 Marzo la Chianti Classico Collection, il 22 e 23 marzo l’Anteprima della Vernaccia di San Gimignano, il 23 e 24 marzo l’Anteprima del Nobile di Montepulciano.

Wine&Siena si terrà nel cuore della città celebre per il Palio, ma anche una delle più belle città del mondo dove Medioevo e Rinascimento sembrano fondersi in totale armonia per regalare all’ospite una bellezza che emoziona e crea sensazioni di benessere.

Wine&Siena è una manifestazione voluta dalle menti organizzatrici del Merano WineFestival, coordinata insieme alla Confcommercio di Siena, Camera di Commercio Siena – Arezzo e Comune di Siena, per celebrare nella città simbolo della viticoltura italiana, a Siena, le eccellenze enologiche premiate The Wine Hunter Award.

Il programma prevede sei masterclass di eccellenza, dal Timorasso ai vini del Friuli passando dai SuperTuscan fino ai vini in anfora e i vini di Salvatore Ferragamo. Tante occasioni di approfondimento come il convegno sulla nutraceutica, 460 vini da scoprire e una dedica speciale, quella ad Andrea Vanni, collaboratore di Helmuth Köcher e ideatore di Wine&Siena, scomparso recentemente e prematuramente.

«Questo territorio – dice Helmuth Köcher, The WineHunter e presidente del Merano WineFestival - ha tutti gli ingredienti per crescere: vocazione, storia, patrimonio culturale e qualità che riescono a rendere unico un evento come Wine&Siena e a creare i presupposti per fare di Siena la vera capitale del vino in Italia. Con Santa Maria della Scala - Palazzo Squarcialupi, la settima edizione di Wine&-Siena ha trovato una location eccellente, elegante ed esclusiva che rispecchia la filosofia della selezione del The WineHunter Award: Excellence is an attitude».

Venerdì 11 marzo, taglio del nastro alle 18 a Palazzo Comunale per l’inaugurazione e poi alle 20 torna la Small Plates Dinner al Santa Maria Della Scala – Palazzo Squarcialupi con dodici ristoratori e dodici diversi abbinamenti.

Si inizia con i percorsi sensoriali Sabato 12, e i giorni seguenti, dalle 11 alle 18 al Santa Maria della Scala a Palazzo Squarcialupi, con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi e ci sarà anche la Winehunter Area bio&dynamica. In degustazione i 129 produttori presenti metteranno 460 vini.

Sabato 12 Marzo è in programma, in collaborazione con Università degli Studi di Siena e Banca Monte dei Paschi di Siena, anche il convegno «Nutraceutica e integratori, la nuova frontiera per l'agricoltura. Alla ricerca delle molecole pregiate che fanno bene all’organismo».

Mentre domenica 13 marzo al Santa Maria della Scala, alle 12 l’Associazione La Città del Cristallo presenterà «A ciascun vino il suo calice - la forma che conta», alle 14, l’AICOO, Associazione Italiana Conoscitori Olio Oliva, parlerà di «Come (Ri)conoscere l'olio di qualità» e alle 16.30 ANAG (Assaggiatori Grappe e Acquaviti) parlerà di «Distillati e Cioccolato».

Un programma interessante in una bella città, per cercare almeno per un pò di nutrire l’anima, perché non so se come diceva Dostoevskij «Il bello salverà il mondo» ma di sicuro vedere il «bicchiere mezzo pieno» in questo momento ci aiuterà molto!