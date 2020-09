EViaggioItaliano: un tour green tra le eccellenze d’Italia

Restare in Italia è stato quasi un obbligo, non solo morale ma anche giocoforza perché il turismo verso il resto del mondo è stato quasi del tutto impraticabile. L'occasione di riscoprire il nostro Paese però meriterebbe di trasformarsi in un'attitudine più consolidata e meno forzata, un piacere patriottico che non solo può contribuire alla nostra economia, ma anche alla ricchezza culturale dei cittadini italiani.

E' questo l'obiettivo di #EViaggioItaliano, l'originale tour ai blocchi di partenza tra le eccellenze regionali ideato per proprio il rilancio del turismo nazionale. Elettrico, fortemente innovativo, attento al territorio e dallo spiccato contenuto social: sono le quattro caratteristiche principali di questa iniziativa.

Il progetto, che ha ricevuto l'alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio della Commissione Europea, punta a mettere insieme natura, cultura, enogastronomia ed alta tecnologia. #EViaggioItaliano si muoverà infatti con una flotta di veicoli elettrici da una a quattro ruote per mostrare le meraviglie dell'Italia, le realtà imprenditoriali più interessanti e innovative e i borghi più virtuosi dal punto di vista ambientale e della sostenibilità energetica.

Tra gli elementi caratterizzanti del tour il Future Trailer, un prototipo unico al mondo di cucina mobile per ShowCooking alimentato da pannelli fotovoltaici progettato e realizzato in Italia. A bordo famosi chef locali realizzeranno ricette a km zero grazie all'energia accumulata dai pannelli che ricoprono il Trailer che alimentano una doppia piastra a induzione, oltre a poter ricaricare diversi veicoli tramite la batteria integrata.

L'auto elettrica che traina il Future Trailer è anche uno Studio Mobile all'interno del quale si realizzeranno interviste, live streaming e podcast che poi saranno veicolati attraverso i canali social del progetto e dei partner affinché #EViaggioItaliano sia un vero e proprio racconto in diretta delle eccellenze regionali italiane.

La prima tappa inizia in Campania dal 4 al 6 settembre, per poi toccare nel 2020 Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Trentino-Alto Adige e nel 2021 il resto d'Italia. In giro nella regione del Mezzogiorno toccherà alcuni gioielli del patrimonio ambientale e culturale tra cui l'Acquedotto Carolino, patrimonio dell'Unesco, la Reggia di Portici e il Parco nazionale del Vesuvio, il Castello di Mercato San Severino, il Museo di Pietrarsa e Villa Campolieto e il Parco Archeologico di Paestum – che saranno raggiunti ed esplorati con mezzi elettrici a due ruote. Il tutto ovviamente accompagnato da cibi e ricette di qualità e rigorosamente locali.

#EViaggioItaliano è stato ideato da un pool di realtà tutte italiane con in comune un alto tasso di innovatività ed una grande attenzione verso i temi della mobilità sostenibile: Fondazione eV-Now!, XMove, theSocialBreakers e To Be. Tra i partner del progetto ci sono anche Nissan Renord, Nissan Rotalnord, Motus-E, Scabec (per la tappa Campania), VS Veicoli Speciali, Prestige by USP, Meijs Motorman.