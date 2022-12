Windtre lancia l'innovativa funzione Wifi Calling

Windtre è la prima azienda di telecomunicazione in Italia a lanciare l’innovativo servizio «Wifi Calling» che consente di effettuare e ricevere chiamate vocali anche in assenza di segnale mobile.

Una tecnologia nuova che permette, in presenza di una connessione wifi Windtre, di chiamare con il proprio smartphone anche da luoghi come edifici dalle mura spesse, capannoni, seminterrati o in altre situazioni in cui la ricezione delle reti mobili potrebbe incontrare ostacoli. Consente, inoltre, un’esperienza d’uso senza interruzioni della telefonata nel passaggio dalla rete cellulare a quella WiFi e viceversa.

A differenza di servizi analoghi dove le chiamate sono veicolate su rete Internet, Wifi Calling fornisce maggiori caratteristiche funzionali, compresa la possibilità di effettuare telefonate di emergenza in assenza di copertura radiomobile, oltre ad una migliore e più fluida esperienza per l’utente, per esempio nei tempi di esecuzione della chiamata.

Attualmente il servizio è disponibile gratuitamente per tutti i clienti privati e business di Windtre in possesso di uno smartphone compatibile (gamma Samsung Galaxy S22 e Xiaomi 12 Pro). Wifi Calling sarà poi gradualmente esteso a nuovi modelli di device e ad un numero sempre maggiore di clienti, nel corso dei prossimi mesi. La funzionalità di chiamata wifi non ha costi aggiuntivi rispetto alle condizioni della propria offerta, può essere utilizzata su tutto il territorio nazionale e non richiede l’installazione di alcuna applicazione, né una configurazione manuale del dispositivo mobile.