Twitter Blue in Italia, costi e vantaggi

Twitter Blue arriva in Italia, si paga e sarà un'ancora di salvezza per Elon Musk (almeno questa è la speranza). Dopo il primo lancio in Canada, Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, il servizio premium di Twitter è ora disponibile anche nello Stivale (e in Germania, Regno Unito, Arabia Saudita, Giappone, Francia, Spagna e Portogallo) e consente di assicurarsi alcuni vantaggi per massimizzare l'attenzione verso il proprio profilo. Perché a differenza del passato, Musk ha deciso che chi paga può fregiarsi della spunta blu, che è oro per i profili ufficiali delle aziende e grigia per quelli di istituzioni e funzionari governativi. Se l'abbonamento per un servizio a pagamento era già stato pensato e pure lanciato dal Twitter delle origini - cioè dalla compagnia gestita dal fondatore Jack Dorsey e dall’ex amministratore delegato Parag Agrawal - col nuovo corso sale il prezzo e si aggiungono dettagli che soddisfano l'ego di utenti a caccia di visibilità.

Twitter Blue

Rispetto ai 2,99 dollari al mese della prima ora, saliti poi a 4,99 dollari, con Musk l'abbonamento a Twitter Blue costa ora 8 euro al mese per che sceglie il web e 11 euro per chi preferisce la sottoscrizione via app iOS o Android. Si risparmia qualcosa con l'abbonamento annuale, che costa 84 euro all'anno ma si può fare solo da web. A prescindere dall'opzione prescelta, in ogni caso il canone si rinnova in automatico finché non viene disdetto dall'utente. Per assicurarsi la spunta blu, comunque, bisognerà fornire alla piattaforma un numero di telefono verificato, inoltre se l'abbonato desidera cambiare nome utente e foto del profilo, la compagnia fa sapere che perderà la spunta finché non verrà esaminato il nuovo account.

Per abbonarsi è sufficiente cliccare su Twitter Blue, voce aggiunta all'elenco sulla sinistra della schermata di accesso. Se non la vedete sull'app mobile, bisogna aggiornarla e tornare subito dopo per trovarla. Quanto ai vantaggi garantiti dal nuovo servizio, va notato che alcune novità sono subito disponibili mentre altre arriveranno più avanti, ma non ci sono riferimenti sul quando. Già al primo accesso si potranno modificare i tweet fino a 5 volte entro 30 minuti, impostare un proprio NFT come immagine del profilo, pubblicare video più lunghi e caricarli in Full HD, oltre a poter accedere in anteprima alle future nuove funzioni. Tra qualche tempo, invece, saranno tagliati la metà degli annunci visualizzati, con l'obiettivo in futuro di azzerarli per gli abbonati, e gli abbonati finiranno in cima a risposte, menzioni e ricerche: così saranno mostrati per primi, ottenendo più visibilità e possibilità di interazione con gli altri.