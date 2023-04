OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è ufficiale, ma non stravolge il modello dello scorso anno

Il momento delle indiscrezioni è finito: dopo diverse settimane di rumor e anticipazioni (alcune delle quali direttamente dalla casa cinese) è ora di dare il benvenuto a OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, un nuovo smartphone Android di fascia media che va a prendere il posto del modello dello scorso anno, con il qualche condivide ancora qualche aspetto. Scopriamo insieme tutte le indicazioni ufficiali, con prezzi e offerta di lancio.



OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è ufficiale con fotocamera da 108 MP e schermo più grande

OnePlus ha presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone Android, OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: si tratta di un prodotto di fascia media che rinnova OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sotto diversi punti di vista, ma che al contempo riprende alcune specifiche proprio da quest'ultimo. Dal predecessore eredita ad esempio il SoC, che rimane il Qualcomm Snapdragon 695 5G, e la memoria interna, che resta UFS 2.2 da 128 GB. Aumenta la RAM, che sale a 8 GB (sempre LPDDR4X).

Lo schermo mantiene la tecnologia LCD IPS, la risoluzione Full-HD+ e la frequenza di aggiornamento variabile (in sei step tra 30 e 120 Hz), ma aumenta nella diagonale, che passa da 6,59 a 6,72 pollici. Il comparto fotografico non cambia completamente: restano al loro posto i sensori secondari da 2 MP, uno per gli scatti macro e uno per la profondità di campo, mentre entra in gioco un sensore principale da 108 MP (Samsung ISOCELL HM6) con pixel binning 9-in-1 e zoom digitale 6x. L'Intelligenza Artificiale viene sfruttata per il riconoscimento delle scene e per migliorare le foto in condizioni di scarsa illuminazione. Un piccolo foro (stavolta centrale e non spostato sul lato sinistro) fa spazio alla fotocamera anteriore da 16 MP.

Un altro miglioramento rispetto al predecessore arriva nella batteria, anche se la capacità rimane da 5000 mAh: i passi avanti sono nella ricarica rapida, dal momento che il nuovo smartphone risulta compatibile con la ricarica SUPERVOOC a 67 W (il caricabatterie è incluso nella confezione). Manca purtroppo l'alert slider per l'impostazione rapida del volume (suoneria, vibrazione, muto).

Ecco la scheda tecnica completa di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G:

display IPS LCD 20:9 da 6,72" a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate adattivo fino a 120 Hz (30/48/50/60/90/120), touch sampling rate di 240 Hz, luminosità fino a 680 nit e vetro Corning Gorilla Glass

SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G a 6 nm con CPU octa-core e GPU Adreno 619

8 GB di RAM LPDDR4X (+8 GB di RAM virtuale) e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile con microSD fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung HM6 da 180 MP (1/1,67", pixel da 0,64 μm, apertura f/1.75, PDAF e EIS), sensore per le macro da 2 MP (f/2.4) e sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore con sensore grandangolare da 16 MP (f/2.0)

connettività 5G (SA/NSA) dual SIM (Nano+Nano o Nano+microSD), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C e porta per il jack audio da 3,5 mm

audio stereo con doppio speaker

accelerometro, bussola elettronica, giroscopio, luminosità ambientale, prossimità

lettore di impronte digitali laterale, integrato nel tasto power

batteria LiPo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 67 W

sistema operativo: OxygenOS 13.1 basata su Android 13

dimensioni e peso: 165,5 x 76,0 x 8,33 mm, 195 g

Per quanto riguarda il supporto software, OnePlus garantisce almeno due aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 15, dunque) e tre anni di patch di sicurezza. Il nuovo smartphone è costruito in plastica e fa qualche passo avanti a livello di design: i bordi sono leggermente più ottimizzati rispetto al modello dell’anno scorso, e il look risulta in generale più moderno, anche grazie alle inedite colorazioni Pastel Lime e Chromatic Gray.

Prezzo e offerta di lancio di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è già disponibile in Italia in preordine sul sito ufficiale al prezzo di listino consigliato di 329 euro per l'unica variante da 8-128 GB, con consegne previste entro la fine del mese di aprile. Nelle prossime settimane lo smartphone sbarcherà anche su Amazon e presso i principali rivenditori. Le colorazioni tra cui scegliere, come anticipato, sono due: Pastel Lime e Chromatic Gray.

Il produttore cinese ha pensato a un'offerta di lancio sul sito ufficiale per incentivare l'acquisto: i primi acquirenti ricevono in omaggio le cuffie true wireless OnePlus Nord Buds (valore di 49 euro) e possono sfruttare una valutazione fino a 220 euro del loro vecchio dispositivo. In più, gli studenti possono ottenere uno sconto del 5% sul listino. Il sito ufficiale mette a disposizione il pagamento in tre rate tramite Klarna o PayPal e la spedizione gratuita.

