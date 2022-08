Samsung lancia il “suo” Android 13 con la One UI 5.0 beta: come si installa e quali modelli sono supportati

Android 13 è stato rilasciato ormai da diversi mesi in Developer Preview (e in Beta più di recente) e la versione stabile si avvicina sempre di più. Quest'ultima potrebbe arrivare durante il mese di settembre e Samsung non sembra avere intenzione di farsi trovare "impreparata": in questi giorni il produttore sud-coreano ha infatti lanciato il programma beta per la sua One UI 5.0 basata proprio su Android 13. Iniziamo a dargli un'occhiata e vediamo come si può installare, quali sono i modelli per ora compatibili e dove è disponibile.



La One UI 5.0 beta è disponibile con Android 13 a partire dai Samsung Galaxy S22

Samsung ha iniziato la distribuzione della One UI 5.0 beta basata su Android 13 a partire da Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, ossia i flagship più recenti (pieghevoli a parte) rilasciati sul mercato. Il produttore avrebbe ritardato di un paio di settimane il rollout, ma se tutto andrà bene il rilascio della versione stabile potrà avvenire entro l'autunno: come abbiamo visto già lo scorso anno (Android 12 arrivò sui Galaxy S21 a novembre), sono lontani i tempi in cui ci volevano tanti mesi di attesa dopo il lancio da parte di Google.

La prima open beta della One UI 5.0 è disponibile attraverso il firmware S90*BXXU2ZHV4 (al posto dell’asterisco "1" sta per S22, "6" per S22+ e "9" per S22 Ultra), ma purtroppo per noi non è accessibile in Italia, almeno per ora. Per il momento possono provare la versione personalizzata di Android 13 solo in Germania, in Corea del Sud e negli Stati Uniti, ma dovrebbero aggiungersi altri Paesi nelle prossime settimane o mesi, come Regno Unito, Cina, India e Polonia (forse con firmware beta già più stabili potremo vederla anche noi?).

Samsung non ha per ora ufficializzato la lista di smartphone e tablet che potranno contare su un programma beta per Android 13 e la One UI 5.0, ma è molto probabile che vedremo presto un beta test per la serie Galaxy S21 (e non solo).

Come installare la One UI 5.0 beta

Per chi risiede in uno dei Paesi nominati qui sopra nel quale risulta già disponibile il programma beta, vediamo in poche parole come procedere. Per installare la One UI 5.0 beta bisogna diventare Beta Tester scaricando l'app Samsung Members, disponibile gratuitamente sul Google Play Store o tramite Galaxy Store. Eseguito l'accesso con l'account Samsung, basta selezionare la voce relativa alla registrazione al programma: una volta fatto è necessario recarsi nelle impostazioni di sistema e cercare l'aggiornamento nel solito modo, seguendo il percorso "Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa".

Trattandosi di un firmware non stabile, il consiglio è quello di effettuare prima un backup dei file più importanti a disposizione sullo smartphone. In questi casi le possibilità di riscontrare problemi (soprattutto agli inizi) non sono infatti remote e potrebbe essere necessario effettuare reset per risolvere.

E per tornare indietro? Se la beta risulta troppo instabile c'è la possibilità di tornare ad Android 12 e alla One UI precedente: è necessario recarsi nelle impostazioni relative al programma beta e selezionare l'apposita voce. In questo modo è poi possibile collegare lo smartphone al PC tramite Smart Switch ed eseguire un downgrade, eventualmente ripristinando un backup eseguito in precedenza.

Le principali novità della prima One UI 5.0 beta

Samsung ha iniziato a svelare le novità del "suo" Android 13 e quindi della One UI 5.0, anche se sappiamo già che molte altre saranno introdotte durante il programma beta (parola dello stesso produttore). Tra i punti di forza della nuova versione c'è la personalizzazione, ulteriormente migliorata rispetto alla One UI 4: a bordo abbiamo un set ampliato di opzioni di colore per modificare l'aspetto dell'interfaccia utente (fino a 16 temi colore preimpostati e basati sullo sfondo e altre 12 opzioni per la schermata iniziale, le icone e i pannelli rapidi).

Gli utenti possono modificare la home screen impilando widget di dimensioni simili in unica posizione, in modo più immediato e avanzato rispetto a quanto è già possibile fare su alcuni flagship grazie alla funzione "Widget intelligente". Novità pure per le notifiche, che possono essere personalizzate in modo da restare concentrati su quelle più importanti.

In più con la One UI 5.0 gli sviluppatori hanno deciso di semplificare il processo di modifica di suoni, suonerie e intensità/tipologia di vibrazione grazie a menu riorganizzati. Per chi odia le traduzioni fatte coi piedi c'è un'altra novità davvero interessante: da ora in poi sarà possibile personalizzare singolarmente la lingua per le applicazioni, selezionandone anche una diversa da quella impostata per il sistema.

Non mancano i miglioramenti per il comparto fotografico, con passi avanti per le modalità Pro e Video Pro (ora più semplici da utilizzare) e per la barra dello zoom, per la sicurezza (con una nuova dashboard che mostra lo stato generale di sicurezza del dispositivo e le soluzioni a eventuali problemi) e per l'accessibilità (nuove possibilità per facilitare l'interazione con il dispositivo).

Gli smartphone e i tablet Samsung sono sempre stati particolarmente ricchi di funzionalità sotto diversi punti di vista (e altre ne stanno arrivando, per l'appunto), ma questa volta potrebbero esserci grossi miglioramenti anche a livello di animazioni e fluidità del sistema. Per saperne di più dovremo attendere l'evolversi del programma beta della One UI 5.0: del resto è proprio la casa sud-coreana ad anticipare che "altre interessanti nuove funzionalità verranno introdotte durante il programma Beta per offrire la migliore esperienza possibile".

Info: tuttoandroid.net